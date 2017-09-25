法庭外交毒品予涉贩毒哥哥 女子否认贩毒吸毒 北马新闻

（槟城25日讯）女子公然在法庭外拿毒品给涉嫌贩毒哥哥，而被控上法庭一案，今日案件首次过堂毒品化验报告出炉，女子依然否认有罪，包括吸毒指控，案展10月6日过堂。

被告柏丽雅达（32岁，操作员）是于今年8月11日被控上法庭，当时她否认有罪，获法庭批准以7600令吉及一担保人保外候审。据首项修改拥毒控状显示，她被控于今年8月9日上午约10时40分在槟乔治市法庭外，拥有0.95克海洛因与单乙醯吗啡毒品，触犯1952年危险毒品法令第12（2）条文，也可在第12（3）条文下被定罪。一旦罪成，可被判监禁最高5年，或罚款最高10万令吉，或两者兼施。

次项修改控状指她于同时同地，拥有3.16克大麻，抵触1952年危险毒品法令第6条文。此条文下罪成者，可被罚款不超过2万令吉，或监禁不超过5年，或两者兼施。

另一项控状指她在同日上午11时30分，在东北县警局肃毒组，经验尿检验呈阳性反应，被发现吸食吗啡毒品，触犯危险毒品法令第15（1）（a）条文。此条文下罪成者，可被判监禁最高2年，或罚款最高5000令吉，或两者兼施。

事发时被告把大麻和海洛因带上法庭，试图交给涉嫌贩毒被警方扣留的兄长，随后遭警员现场逮捕并延扣。其丈夫也向记者喊冤，指妻子根本不懂塑料袋里是毒品，只是跟随兄长的指示，岂料促成大错。#