在现代人的生活中，眼睛几乎离不开手机、电脑、电视等电子产品，眼睛也因长时间的近距离用眼疲劳经常会感觉干涩、畏光畏风或是发红发痒，但大部分人都不把这些症状当回事，只觉得适当休息下就好了，要不然就滴一下眼药水。

但很多人不知道，眼睛长期干涩红肿，很有可能是患上了干眼症。干眼症又叫结膜干燥症，是一种眼球结膜不能正常湿润的炎症，因此干涩的眼球使得病人眼睛十分不适，严重者甚至要手术才能治疗。

得了干眼症后，可不是滴眼药水就能解决的了。因为眼药水含有防腐剂成分，不正确的选择和使用会对眼睛表面的细胞产生损害。

更重要的是，大量的用药会导致眼部受到损害，造成干眼与眼表损害的恶性循环，加重干眼症状。而且沙眼、过敏性结膜炎等慢性眼表炎症也是干眼症的重要诱因。只有弄清诱因，才能对症下药，盲目地滴眼药水只会加重症状。护理自己的眼睛如下：

{1}判断干眼的严重程度：当眼睛出现问题时，一定要去医院看医生，由医生明确严重程度，按自身情况制定治疗方案。因为干眼症最初只有眼睛干涩、充血、不舒服的症状，只要在日常生活中注意用眼习惯，改善饮食，适当使用人工泪液，眼球很快就能恢复正常的湿润度。但如果长期不治疗，或是错误使用眼药水，使得病情加重，眼睛就会发生病理性的病变，需要进一步的治疗。

{2}使用加湿器：室内最为理想的湿度介于30%到50%之间，而空调会把室内水分抽走，因此空调房内湿度很低，长期呆在空调房里很容易会造成眼部干涩，因此大家可以考虑在空调房内使用加湿器，缓解眼部干涩不适。

{3}多吃富含维生素A的食品：大家都知道胡萝卜是护眼食品，这是因为胡萝卜中富含的胡萝卜素在人体内会转化而成的维生素A，对人眼十分又好处。因此干眼病人应多吃胡萝卜、牛奶、菠菜、鸡蛋这类食物，同时口服鱼肝油对改善眼睛干涩也很有用处。

{4}多眨眼：眨眼不仅可以增加泪水分泌，还能让泪液均匀地分布在眼球上，减慢眼表水膜的蒸发，达到滋润眼睛的功效。眨眼是自我保护性的反射动作，一般1分钟之内会下意识眨眼20次，但是上班族有时会过于专注于工作而不眨眼，这样会使得眼球很干涩。

{5}避开直吹向眼睛的风：办公室内不管是风扇还空调，它们吹出来的风如果直吹向人眼的话，都会加快眼球表面水分的蒸发，造成干眼。而且风里面还夹杂着灰尘细菌等物质，如果不慎入眼，很有可能会引发眼部炎症，因此应该尽量避免让风直吹双眼。