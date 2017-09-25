刘启盛一砖一瓦 建房筑梦 创造家园凝聚亲情 专题坊

专访:张瀚中 摄影:董坤铭

谈到绿盛世（ECOWorld），就会想到丹斯里刘启盛。刘启盛，在绿盛世是一个精神体，更是这家集团的灵魂核心人物、心灵激励师，也是为每户家庭创造一个“家”，而不是“屋子”的工程师。

他在绿盛世扮演的角色，就是要跳出发展地产世界里陈旧的框框，以引领的方式，把办房屋的理念、精神、经历还有方向，注入这家只有4年的公司内。因此，这家公司仅用4年的努力，已经成功打造了20年的成就。

2013年，绿盛世集团开创，2017年绿盛世集团旗下的两家公司，即本地的绿盛世市值45亿令吉，而这家产业姐妹公司绿盛世国际市值25亿令吉，整体来说，绿盛世集团的总额市值是70亿令吉。绿盛世在大马、英国和澳洲的地皮市价，一共达到1100亿令吉发展总值。

尽管如此，刘启盛相当“爱家”。传承，除了是他的使命之外，他的中心思想离不开父母对他的影响，他的思维中，就是一个要有家人，有爱，一家人可以联系在一起的“家”。

难能可贵的是，绿盛世集团主席丹斯里刘启盛在接受《光华日报》专访时，儿子刘添雄，还有绿盛世的总执行长拿督曾建华陪同在侧，正好是象征了过去、现在和未来的完美组合。

他们在大马绿盛世的集团，象征了三合一体的表现，父亲刘启盛是集团的灵魂人物，掌舵整个方向和远见的舵手；总执行长曾建华是集团重要的执行者；儿子刘添雄，就是代表着绿盛世的未来世界，数码世界。

专访中，他们各自扮演好本身的角色，刘启盛谈方向，曾建华谈执行，刘添雄谈未来的数码世界。

发展不只是屋子 注重整个人文区域

一般的发展集团是建屋卖屋，然而绿盛世却摆脱传统发展商的枷锁，每一项计划谈的不只是屋子，而是整个发展。例如，占有465英亩地的槟城威南，谈的就是为整个相关发展区域量身打造的发展，推出新颖的社区发展概念，让拥有者住得舒服与适得其所，从精心策划中赢得了市场的口碑，消费者的追随，奠定了绿盛世的领航地位。

“我们不是只想做一次的生意，我们要的是投资者有选对了的感觉，他们对公司的计划充满信心，公司自然有更好的远景，也成为有能力者继续投资的对象。”

刘启盛曾经在SP Setia 20年，他感叹的表示：“我曾经被打败了，创立绿盛世之后就不想重走回头路，论规模的大，我们斗不过政府，但是我们会在服务与策划上加一把劲，我们要的是投资者的信任与信心，要让大家都成为赢家！”

“我们的改革不担心其他人的跟随，如果大家都有共同的理念，整个新的趋势对整个国家与社会及建筑领域的发展肯定是一件多赢局面的好事。”

“我们跳出旧有的框框，我从一开始就不是集团的总执行长，如果我是代表过去，曾建华就是现在，而我的儿子刘添雄就代表未来。”

绿盛世从南到北拥有8052.7英亩的发展地段，其中巴生谷占所有项目的57.9%，槟城的465英亩地占5.8%。

他说，槟岛缺乏辽阔的地段，因此策划的重心就有所不同，但是还是要让投资者觉得屋有所值，这才是不可忽略的重点。

“位于峇都加湾的地段就明显的辽阔，我们感谢州政府在这方面给予的支持与配合，这个地段与工业区、学院、饮食中心、第二大桥都相当接近，因此就可做出很好的策划。”

创造不只是明天 是更完美的100分

刘启盛也是绿盛世的心灵激励师。

“不一样，还要更好”，这是刘启盛激励员工的座右铭。

“当集团在规划建造房屋的过程中，拥有无数次的驳斥及拒绝，但当我们接受了最好的方案后，这还不够，我们在房屋建起来时还会要求更加完美，把最好的呈现给顾客，这也是一个回馈顾客的方式。”

刘启盛还有另一句SLOGAN（口号）：“创造明天，创造未来”。

刘启盛说，在前进的道路上，时间从来不等人，只有强化自己及团队，才能期望取得更大的成功。

“我永远都相信，一加一永远等于三的原理，我所有的公司车辆车牌都是2255，就是2乘2乘5乘5，得到的就是100分，我们追求的就是完美的100分！”

他说，如果没有充满精神力量的团队，没有大家认真的贡献，我们不可能取得卓越的成就。

理念不只是想象 实践邻里相互联系

刘启盛从新村长大，受到新村街坊凝聚力的薰陶下，在他发展的房屋中，离不开“凝聚”的情怀。

“我来自柔佛马赛必兰东的小村，父亲是罗里司机，母亲是割胶工人，从过去的人生经验中让我明确的了解到做生意不能只是注重赚钱而已。”

“我的父亲虽然穷但是却好客，经常请人吃饭，也让我自小就体会到对人好与负责任的大道理。”

他说，新村给人的印象就是很强大的凝聚力，过年过节街坊互相拜访，彼此互信关心及互相帮忙，显现了有很强的亲和力。

“我们的发展房屋理念，其中一项是包括凝聚力，例如我们的顾客，一家人住在同一区域的排屋内，彼此有个互相照应，把一家人凝聚在一起。”

“就因为这个大前提，我们获得了许多人的支持，地主们因为绿盛世的品牌效应而愿意卖地，银行信任我们愿意提供贷款，消费者相信我们，不断的给予我们各项计划有力的支持，在多方面的给力下打造了成功的绿盛世。”

组合不只是空谈 象征过去现在未来

绿盛世的三合一体组合，就是曾建华、刘添雄及他代表着过去，现在与未来，公司现有的行政都由担任总执行长的曾建华掌控，他则负责确定方向与指引的工作，而儿子添雄就是象征着未来世界，即是数码世界。

专访过程中，儿子刘添雄不否认是一个压力，但他会努力跟上父亲的步伐。

刘添雄的理念，正是将数码科技融入在家居上，目前，他负责的其中一项发展，正是将数码科技引进在家居上。

现年26岁的刘添雄为刘启盛的长子，他在4年前于澳洲大学毕业后加入绿盛世集团，目前是研究如何将最新的科技引进发展计划中，以让该公司继续在地产业的发展上领航。

刘启盛笑称刘添雄必须拿出成绩好好的干，15年后才能接班，受访中年纪轻轻的刘添雄用腼腆一笑回应，非常的客气的解说数码科技在地产业的如何融入如数家珍。

在专访的过程中，绿盛世也放映了该公司各项计划的短片，可以看出该公司在打造社区家园与商业城方面的匠心独具，也让人觉得绿盛世的成功绝对不是偶然，当中充满无限的心血与构思。