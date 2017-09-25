江真诚挥毫 纪念东运会佳绩 《一百四十五金》 拍卖所得捐大同小学 北马新闻

（槟城25日讯）《一百四十五金》墨宝将公开拍卖，所得会作为浮罗文丁大同小学建校基金。

专研书法多年的拿督江真诚，灵机一动挥毫“一百四十五金”，以纪念我国在第29届东运会上取得145个金牌的佳绩。他接受《光华日报》访问时说，确定我国赢取145面金牌后，就想要记录这美好的一刻。“那时候，我准备了3张纸，准备写出最好的作品，可喜的是，第一次的作品就非常满意。”

结合隶书楷书草书

他说，其墨宝写着“一百四十五金”，结合了隶书、楷书及草书的字体，有别于一般的墨宝作品。“这份作品偏向一幅画，即使墨宝，也是一幅可以欣赏的画，所以结合了三种字体来呈现，是属于现代书法的作品。”

他解释，“一”字是用隶书来呈现，“百”字则是楷书，“五”字是草书，而“金”字分量很重，也是整个作品中的重点，所以采用了“爆墨”的方式来呈现，不仅呈现出最特别，而且这种方式也最具动力，犹如我国体育健儿般在赛场上的爆发力及奋斗。

他说，当写完这幅作品后就想要用来作为慈善用途，当下就想到浩洋健康食品工业有限公司，因为该公司其中一项产品与运动员有关。“该董事经理王浩源更是义不容辞答应，之后更愿意捐给槟州中元联合会，作为浮罗文丁大同小学筹募建校基金的拍卖品”。

有鉴于此，这幅出自江真诚亲手挥毫的作品，到最后是供作为华教筹款用途，即可记录我国在东运会卓越的成绩，也可为华教筹款，一举多得。

他是于星期一出席记者会时，如是指出。出席这项记者会者包括《光华日报》总经理准拿督李兴前、署理总经理林星发、副总经理准拿督梁宗宝、王浩源、槟州中元联合会主席准拿督王益辉、浮罗文丁大同小学董事长赵惠坤、建委会财政林秀英及委员王添和。

王浩源：为了大同献出作品

王浩源说，本着维护华教的精神，即使多爱这幅作品，也捐献给中元联合会，希望能助大同小学一臂之力。

他谦虚地说，这次也只是借花献佛，所以在购得上述作品后，立即捐给中元联合会，希望能帮助该校早日筹得所需款项。

较后，王浩源也捐出3000令吉予大同小学。

王益辉：宴会首次拍卖墨宝

王益辉说，定下拍卖日期后，欢迎有兴趣参与者出席该场宴会，为华教尽点绵力。

他说，至今已经成功为大同小学筹得约70万令吉，虽然距离目标还有很大差距，但是各街区及神坛宴会都努力为华教付出。“现在获得王浩源捐出江真诚的作品作为拍卖，我相信能获得大家的支持，欢迎有兴趣参与拍卖者前来出席宴会。”

他说，较后会商量并公布宴会地点，有兴趣者可联络04-2818413。他说，义卖和义唱都是宴会筹款主要活动，而这次是首次有拍卖墨宝，希望获得大家的支持。

李兴前：结合各单位为华教

李兴前说，《光华日报》本着为慈善教育，促成这次难得的活动。

他说，能促成这活动当然要感谢江真诚的创作，以及王浩源的无私，才能结合各单位为华教付出。

赵惠坤说，非常感谢各造的合作及付出，让该校筹款活动能更顺利进行。

赵惠坤：感谢各造合作付出

他说，这是首次进行拍卖墨宝作品活动，非常感谢各个单位及机构的无私付出。