拉夷：拥3国际级古迹区 瓜拉姆拉料可超越交怡 北马新闻

（双溪大年25日讯）吉打州行政议员拿督拉夷指出，拥有3大“国际级”古迹区坐镇的瓜拉姆拉县区，深受看好超越浮罗交怡成为州内最受欢迎旅游景点。

他说，为了增强瓜拉姆拉旅业卖点，3大“国际级”古迹区，即日莱峰、双溪峇都考古区及马莫河红树林，从即日起成为该县最新的3个旅业地标，他是于周一上午在市议会礼堂为瓜拉姆拉县新旅业地标及座谈会，主持推展礼后这么表示，出席者包括联合国教科文组织代表伊不拉欣博士，瓜拉姆拉县长诺丁雅也，市议会主席诺利占，秘书拉兹占及理大考古研究中心主任莫达博士等。

他举例州政府目前已向联合国教科文组织（UNESCO）申请日莱峰列为世界地质公园，一旦成功，将是继浮罗交怡后，成为州内的第2座地质公园，至于双溪峇都近年来频频有古物出土，是东南亚最古老文明遗址，早于公元前505年创立，比柬埔寨吴哥窟及印尼婆罗浮屠历史更早1000年，因此值得一游。

“至于马莫红树林面积之大傲视全马，号称为全球继亚马逊河第2大的红树林，这里孕育的昆虫种类是名列全球红树林分布区中之首，而且也出现42品种红树林，全世界目前共有60品种红树林，当在马莫河两岸就占了42种，当局目前也正向联合国教科文组织，申请列为‘世界保护文化和自然遗产’区。”

他表示，这3大优势使瓜拉姆拉旅业如虎添翼，除全面带动地方上旅业发展，也将使到双溪大年，附近地区，旅行社，餐馆及村民等直接受惠。

“日莱峰目前已取得国家地质公园地位，若进一步提升至世界地质公园，瓜拉姆拉县旅业前景肯定一片光明。”

“在这之前，喜爱追溯各国古老历史的旅游学家，都认定柬埔寨吴哥窟及印尼爪哇婆罗浮屠为东南亚最早期的人类文明中心，但事实上，吉打双溪峇都才是东南亚区最早的文明中心，千多可类似炼铁窑及诸多古物，先后在这个地周遭方出土，足见早前这里产铁工业发展之规模相当庞大。”

成立基金会推动考古旅业

吉打州政府将协助成立“古老吉打历史基金会”，全面推动州内考古旅业及相关工作发展。

拉夷行政议员说，成立该基金会是现任吉打苏丹殿下的构思，目前已进入最后商议阶段，相信此举可协助推动及发展州内古老历史景点，举例双溪峇都历史文明中心的发展。

“我们计划通过这即将成立的基金会，改善及加强双溪峇都考古区的各项基设，包括兴建资讯中心及种种利便，让到来这里的旅客感到舒适及易以获取各种资讯，我们目前正朝着这方面作出努力。”