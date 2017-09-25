槟市厅2018年预算案 拨562万修复古迹屋 北马新闻

（槟城25日讯）槟岛市政厅在“2018年市厅财政预算案”中，拨出562万令吉提升、修复市厅属下古迹建筑物及推动古迹计划等，以推动乔治市古迹发展。

推行8项提升

槟岛市长拿督麦姆娜上周三（20日）发表上述预算案演词时说，市厅将拨出这笔款项，以推行8项提升、修复市厅属下古迹建筑物及推动古迹计划等项目。

明年度市厅拨款将充作8个项目用途，包括修复汕头街门牌94、96、98、100、102及102A战前屋（220万令吉）、修复及提升本头公巷门牌126及128建筑物（150万令吉）、提升大街路头（138万令吉）、修复及提升市厅建筑物（10万）、雕塑项目（10万令吉）、保护及管理古迹建筑物及老建筑物（10万令吉）、市遗区城市与基本设施规划（20万令吉）及古迹计划（4万令吉）。

郑来兴冀中央拨款更多

行动党光大区州议员郑来兴认为，市厅将在明年预算案中拨款提升及修复市厅属下古迹建筑物及推动古迹计划等，是一个模范。

他举例，市厅在修复其属下产业汕头街战前屋时，也展示修复古迹屋的标准，以教育欲修复古迹屋的屋主及相关人士。

他接受本报记者询问时说，乔治市在入遗后，中央政府曾在2008年及2009年期间通过拨款2000万令吉予Think City，以供民众申请修复古迹屋，当时马六甲则获得3000万令吉拨款。

他说，目前，中央政府已再也没有提供上述拨款。

他希望中央政府能提供更多拨款，以让更多的乔治市古迹建筑物获得修复。

当询及乔治市是否还有很多久年失修的战前屋时，他指出，年久失修的战前屋问题已逐渐减少。

汕头街5间半战前屋完成38%翻新

市厅展开的汕头街5间半战前屋翻新工程，目前已完成达38%修复工作。

汕头街门牌94、96、98、100、102及102A（半间）的战前屋，是在今年2月16日正式动工。州政府希望把该屋打造为乔治市传统手艺业者的“庇护所”，以安顿老行业。

这5间半战前屋，将设计为8个部分包括工作与居住空间。有关古屋的翻新，也将加入绿色建筑物的元素。

郑来兴说，上述工程预计在明年6月完成，州内被逼迁的老行业，可以申请租用该屋。此计划由乔治市世遗机构、市厅及ThinkCity携手合作，该产业是“初期过渡期风格”的双层老建筑，所在位置属乔治市古迹缓冲区，也被鉴定为二级古迹。