水灾情况渐好转 吉关闭12救灾中心 北马新闻

(亚罗士打25日讯)吉州水灾灾情逐渐好转，灾民陆续返回家园，截至中午12时，已有12个救灾中心关闭！

目前吉北区还有4个县属，即哥打士打、古邦巴素、波各先那以及本同县受水灾影响，投入操作的救灾中心尚有21个，受影响灾民共2733名，分别来自759户家庭。

哥打士打县内共有312户家庭，1026名灾民被疏散到知知牙也、德卡、武吉槟榔、打惹以及彭加兰君洛开设的8个救灾中心。

至于古邦巴素县，还有240户家庭共902名灾民安顿在救灾中心，本同县方面，丹纳美拉体育中心共安顿了280名灾民。

此外，波各先那县救灾中心共有525名灾民，2天前被安顿在甘榜默乐隆祈祷室的灾民已陆续返回家园，有关救灾中心于周一上午9时关闭。

吉州民防局总监莫哈末祖凯里表示，吉北区周日开始放晴，水坝的水位处于正常水平，海水潮汐已过，水灾灾情相信会持续好转。

武吉槟榔滤水站恢复操作

受水灾波及而必须暂停操作的吉北武吉槟榔滤水站，周日下午3时已全面恢复操作，受影响的乌丹甘榜、亚罗士打市区、太子路、直落弯也路、拿督坤巴路、丹绒孟达哈拉路、PKNK以及体育场路已逐步恢复水源供应。