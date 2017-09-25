黄汉伟设柜台延长服务 助选民申请水灾援助金 北马新闻

（槟城25日讯）亚依淡区州议员黄汉伟特于今明日（周一及周二），分别在天德园花园及甘榜赛马达设立柜台及延长其服务中心服务时间，以助选区内水灾灾民申请“915水灾紧急援助金”。

黄汉伟今早于天德园花园所召开的记者会上表示，上述援助金仅开放让在9月15日所发生的槟州大水灾受影响的灾民申请。他表示，其选区内约有300户居民受影响，当中分别为天德园花园(Taman Thien Teik)80户及甘榜赛马达(Kampung Shaik Madar)约200户人家，所以其服务团队特别在这两天，前往两处灾区设立临时柜台，以协助灾民申请援助金。

1020截止 11月初领取

他也表示，在这两日内其服务中心也会于晚上8时至10时特别开放，以让选区内其他地区受影响的灾民前来申请相关援助金，且选民若有任何相关疑问，也可拨电至服务中心04-8280926询问。他说，“915水灾援助金”申请截止日期为10月20日下午5时，并希望在经过审核后，灾民可在11月初左右即可获得400令吉的援助金。

他补充，不同选区的灾民最好前往各自的选区服务中心申请相关援助金，如相关选区并未具有服务中心即可向协调员求助。他提及，目前有4个方案以解决其选区的水灾问题，首个方案为在亚依淡水坝建设一个上游引水管，以便应付大雨来临时，将过多的水量引至直落巴巷水坝；第二个方案为通过中央政府的拨款，加促进行双溪槟榔河治水计划。

“第三个方案为，在天德园大道后山处建设沟渠，以降低山水流入平地的问题，而此方案在两个月前已经获得槟州治水委员会的批准，第四个方案是挖深弄浪河（Sungai Dongdang)河床。”

另外，黄汉伟提及，州政府也已批准20万令吉拨款以修复在915水灾期间损坏的安乐村桥梁。