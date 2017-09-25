千万不要得罪女人! 大马女「超渡」玩失踪男友

千万不要得罪女人!马来西亚一名男子想同女友分手但又不敢说，於是玩失踪避到外国去。「被分手」的女友为了报复男友，用他的名设了一个灵位，帮他「超渡」。

马来西亚一名叫「Vicki Lok」的女网友在FACEBOOK贴文，写著「亲爱的男朋友，你还好吗？希望你能看到，自从年头你去外国公干到现在，我就再也没见过你了！」女网友在情深的贴文中并附上一张灵位和烧香的相片。

一众网友以为她的男友遭遇不幸，都为她的情深而感动，但没想到这个故事还有下文。「Vicki Lok」之后说，年初男友到外国出差，一开始两人会互传讯息又视讯。但后来，男友突然人间蒸发，FB、Instagram甚至微信都被封锁，心急如焚的她不知男友发生了什么事，於是找男友的兄弟问，没想到却得到一句「不要再等了」。

男友想分手但又无胆当面讲，竟以出差为借口避到外国，令「Vicki Lok」怒火中烧﹕「看情况你应该在国外遇难了吧！身为女友这是我最后能为你做的事，就是『超渡』你！希望你投注（投胎）好人家」。

不少网友看完贴文纷纷留言，「男友至少要有勇气说分手，不是什么都没说就算了」、「果然千万不能得罪女人」。（取自巴士的报）