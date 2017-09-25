伴瘫痪妻相依到老 夫:孭不动了我还牵她 国际新闻

现代人常说相爱很难，重庆一对老夫妇一个失明一个下肢瘫痪，彼此相爱相依，靠三根竹竿走路扶持到老，老伴笑说：「孭一辈子，孭不动了，我还牵她。」这才是真爱！他俩的故事最近在网上爆红，感动无数年轻人。

这对老夫妇曹树才和许厚碧网上称为背篓夫妻，曹树才先天患有眼疾，婚前只有左眼有一点视力，个子不高，但力气大，挑砖、盖房、挞谷、种地等样样精通。隔壁村的许厚碧，比曹树才小4岁，幼年患有软骨病，逐渐失去直立行走能力，因一次相亲认识曹树才并结成夫妇，许厚碧下肢瘫痪几乎失去行走能力，所以还能走的丈夫曹树才就成了许厚碧的腿。

曹树才说：「老是让別人帮忙也不是办法，她是老婆，我不孭谁孭?」从1988年开始，他就把老婆装进背篓，一来自己有责任照顾，二来干活有了一双眼睛。曹树才孭老伴用的大背篓还是许厚碧自己亲手编的。

自此他们每日出门要用到三根竹竿和一个大背篓。曹树才每天在田边等着许厚碧干完农活好把她孭回家，两人除了种地，还养了两头猪，一头吃，一头卖，卖猪每年能挣一千来块。他们还养过鸡，但捉不著，丟了好几只，只好放弃。纵使老两口经常斗嘴，但是过后又一起恢复笑容。