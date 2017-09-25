【视频】撞见毒贩跑腿包装毒品 男子被打到昏迷不治 北马新闻

（槟城25日讯）2名毒贩跑腿在垃圾槽包装毒品时，因被一名华裔男子撞见，误以为警方抵临而把毒品丢掉。事后他们恼羞成怒，以头盔围殴华裔男子的头部，以致后者重伤昏迷入院，抢救3天后不治！

这起事件于上周五（本月22日）晚上10时21分，发生在甘榜马来由B座14楼的垃圾槽，目前涉案的2名巫裔嫌犯已逃去无踪。事发时，有一名当地巫裔居民目睹事发经过，他及时阻止嫌犯殴打死者不遂，以致该华裔男子被打至昏迷。

33岁的死者林国和来自亚依淡新市镇，据警方取获的投报者口供获知，死者与2名嫌犯皆相识的，不过死者出现在那边的动机，有待调查。此外，据警方调查所知，不排除嫌犯因不满死者出现时，令他们误以为警方到来，而匆忙丢掉毒品，所以迁怒予死者，以头盔怒打死者。

当时，死者无法还击，只能遭2名嫌犯狂打至昏迷。2名嫌犯分别是23岁及38岁的当地居民，疑是毒贩跑腿。据投报者告知警方，事发时他因听到有人痛呼的声音，于是他即刻跑出屋外探究竟。由于他阻止嫌犯不遂，所以马上通知警方及医院求助。救援队及警方抵达现场前，2名嫌犯已逃离现场。

现场并没有电眼设备，因此警方无法清楚还原事发经过，不过有起获事发时，嫌犯使用为袭击死者的头盔。死者在槟城医院抢救约3天后，于周一早上10时宣告不治。

东北县警区主任安华奥玛助理总监指出，警方已加紧追捕涉案嫌犯，并发布通缉通告予媒体协助公布，呼吁知情民众提供情报予警方，追查嫌犯下落。警方援引刑事法典第302条文（谋杀罪名）调查此案。