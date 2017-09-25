土著做事物都有做规划 纳吉：国人须打破刻板印象 国内新闻

（吉隆坡25日讯）首相拿督斯里纳吉指出，国人应该打破土著在处理事务时怠慢、拖延的刻板印象，反之随着如今竞争力愈来愈激烈，土著在处理任何事物时，都是抱持严谨及有计划的态度。

他举例，我国首阶段的捷运工程计划有高达51%交予土著公司负责，然而土著公司不仅按时提交工程，还削减了原订的成本预算。

“第一阶段的捷运工程计划原估价是要230亿令吉，但这些土著公司只花了212令吉就打造出世界级的捷运！谁说土著是怠慢、浪费及拖延时间的？”

“我必须说，随着时代的在进步，土著在处理任何事物时，都是有做规划，且持严谨的态度。”

因此，他表示，政府已经将砂拉越州的泛婆罗州大道的60%工程，交予土著公司负责，而政府也希望这些土著公司能够非常有效率且按时提交所有工程。

纳吉今午是在吉隆坡孟沙普尔曼酒店出席感谢官联公司重视土著议程活动时，如是指出。

他强调，土著议程一直是国家议程，因此政府坚持要求所有官联公司需要有各自的土著强化议程（BEA），就如同政府要求所有报考马来西亚教育文凭考试（SPM）的考生必须国文科及格，否则该考试等同于不及格。

“马来西亚教育文凭考试的国文科必须及格就是国家议程，也就是土著议程。一名考生即使所有科目都取得卓越的成绩，但如果国文科不及格，那就等同于这项考试完全不及格。”

无论如何，他表示，政府会持续为马来人和非马来人的福祉继续斗争，让我国成功迈向先进的国家。

纳吉也赞扬，指我国官联公司的关键绩效指标（KPI）有越来越好的趋势，即从2015年的91.5%提升至去年的95.3%。