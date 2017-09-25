尽管其中一座厂房失火 乐天大腾股价无影响 经济新闻

（吉隆坡25日讯）马银投银研究行指出，乐天大腾化学控股有限公司（LCTITAN，5284，工业产品组）位于巴西古当的其中一座厂房失火，估计在最坏的情况下产量将降低3%，公司盈利可能受到影响。

分析师末欣在报告中指出，根据业内调查，失火的是TE3厂，其他工厂都没有受到影响。

TE3是一座新厂，是扩建厂房。目前该厂正在进行调试，并计划在今年10月启用。

该厂的年产能为35万4000吨，将乐天大腾化学的总产能提高至336万8000吨。

分析员说，这场于上周五发生的火灾可能会推迟厂房启用，因管理层和当局将会进行调查。

“假设最坏情况是延迟3个月，该厂将在2018年1月才开始投运。这将使我们降低产量预测3%。”

尽管从7月11日上市以来，该股走势并不顺遂，又发生厂房失火，惟该研究机构仍维持该股的“买入”评级和7.85令吉的目标价。

“我们相信乐天大腾化学将会能够在今年内解决这个问题，因此我们的2018年盈利预测保持不变。”

同时，马六甲证券研究行主管尹金胜认为，事故不会大幅影响股价。

他说：“我认为这不是重大事件，只是一个小事故，因主要业务不受影响。对股价没有太大的影响。”

乐天大腾化学一名发言人表示，目前无法确定火灾造成的损害程度。

乐天大腾化学在大马的11座化工生产厂房之中，就有9座坐落于巴西古当的综合厂房。

这座综合厂房通过专用的地下管道连接到在丹绒朗沙（Tanjung Langsat）的另一座综合厂房，同时也是该集团另外两座厂房的所在地。

今年4月初，该公司面对11天的供水中断，拖累截至6月杪第2季净利大跌72%至1亿1362万令吉，或每股6.58仙，相比上财年同期的4亿403万令吉，或每股23.38仙。

次季营业额从19亿9000万令吉，跌11%至17亿8000万令吉。

乐天大腾化学之后接受采访时表示，扣除利息、税项、折旧与摊销前盈利（EBITDA）按季下降47.2%，一半归咎于供水中断。

当时，该集团表示会检讨公用事业中断的保险计划，以及寻求更好的应变计划等。

自首次公开募股（IPO）以来，由于市场反应冷淡，该公司将发售价从8.50令吉，降低至6.50令吉，零售部分的发股量也缩减。

从7月11日上市以来，该股走势并不顺遂。在宣布第2季净利大跌后，股价挫至4.28令吉的历史低位。在不到一个月的时间内，市值蒸发高达47亿令吉。

闭市时，该股平盘报5.25令吉，成交量达230万4900股。