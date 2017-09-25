令吉兑美元先扬后挫至4.2020

（吉隆坡25日讯）今早由于市场对本地货币出现温和购兴，因此令吉兑美元汇价上升。不过，在午市时出现套利活动，导致令吉兑美元掉头回落。

闭市时，令吉兑美元报4.2020/2070 ，较上周四闭市价4.1960/2000降值。

上周五是回历元旦日公共假期，国内汇市休市一天。

此外，交易商说，令吉也受到全球石油价格上涨所推动。自7月份以来，该商品价格开始回升，惠及包括大马在内的石油出口国家。

然而，令吉兑其他主要货币疲弱。

令吉兑每百日圆从上个交易日的3.7308/7353下挫至3.7491/7549，但是兑欧元兑由前期的4.9987/5.0039走高至4.9941/5.0013。

令吉兑新加坡元从上周四的3.1052/1090下跌至3.1112/1161，以及兑英镑由之前的5.6617/6679下滑至5.6832/6908。

另一方面，中国外汇交易中心公布，今日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑6.5945人民币、1欧元兑7.8614人民币、100日圆兑5.8665人民币、1港元兑0.84449人民币、1英镑兑8.9081人民币、1澳洲元兑5.2510人民币、1纽西兰元兑4.8059人民币、1新加坡元兑4.8940人民币、1瑞士法郎兑6.7918人民币、1加拿大元兑5.3402人民币、1人民币兑0.63604令吉、1人民币兑8.7366俄罗斯卢布、1人民币兑2.0081南非兰特、1人民币兑171.87韩圜、1人民币兑0.55699阿联酋迪拉姆、1人民币兑0.56869沙地里亚尔、1人民币兑39.3808匈牙利福林、1人民币兑0.54310波兰兹罗提、1人民币兑0.9463丹麦克朗、1人民币兑1.2121瑞典克朗以及1人民币兑1.1858挪威克朗。