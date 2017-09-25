脱售酒店获可观赚益 金诗投资毛利大增 经济新闻

（吉隆坡25日讯）金诗投资有限公司（GOLDIS，5606，消费产品组）公布，在截至2017年6月30日止第2财季，所取得的毛利按年从7815万令吉显著增长45.7％至1亿1383万令吉。

然而，该家房地产投资公司在致函大马交易所的一份文件中表示，营业额由之前的2亿8763万令吉收窄至2亿7139万令吉。

此外，它在截至2017年6月30日止上半财政年度，所取得的税前利润按年从1亿6850万令吉增长42％至2亿3930万令吉。

金诗投资说，税前利润较高，主要是在出售吉隆坡万丽酒店后获得一次过的赚益。

然而，该集团在上半年的营业额由前期的5亿9250万令吉减少6.7％至5亿5290万令吉。

营业额下降，主要是酒店业务的贡献较少。去年该业务所录得的营业额来自吉隆坡Cititel Express酒店、仰光米卡萨酒店和吉隆坡万丽酒店，它们分别于2016年3月、2016年7月和2017年1月出售。

它称：“上述的脱售一共为集团贡献5740万令吉的赚益。”

展望未来，金诗投资透露，尽管今年是一个具有挑战性的一年，但是董事局预计今年集团将会取得令人满意的表现。