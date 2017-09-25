大马股市稍微下滑 经济新闻

（吉隆坡25日讯）今日大马股市跟随亚洲股市下跌，主要是投资者正在消化德国和纽西兰的全国选举结果。

收市时，富时吉隆坡综合指数下跌1.90点，报1769.14点，上周四收盘于1771.04点。

市场情绪极为负面，上升股仅259只、下跌股达626只、349只平盘、611只未有交易，以及23只暂停交易。

全日成交股额达24亿6081万9100股，总值23亿6425万8669令吉。

交易商表示，市场仍然缺乏对本地股票的购兴，但是预料购买动力将会很快回升。

全股项黄金指数下跌23.20点至12602.52点、富时100指数下挫18.92点至12258.02点以及富时创业板指数下调71.00点至6581.34点。

富时70中型股指数下滑44.88点至15046.87点以及富时黄金回教指数落10.18点至12821.64点。

金融股指数下降117.64点至16641.10点、种植股指数退30.90点至7886.37点、产业股指数失4.23点至1244.14点，矿业股指数报607.93点跌4.05点，科技股指数减0.60点至37.00点，不过工商股指数小幅上涨6.94点至3227.49点以及贸易服务股指数起0.01点至231.61点。