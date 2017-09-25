德国极右政党入国会 默克尔4度连任总理 国际新闻

（柏林25日综合电）德国周日举行国会选举，总理默克尔所属的保守派基民盟胜出，令她实现4度出任总理的梦想。与此同时，德国另类选择党（AfD）则成为二战后首度进入国会的极右翼政党！

外电报道，这场联邦议会选举的投票在大马时间周一凌晨零时（德国时间周日傍晚6时）结束。

初步结果显示，默克尔领导的基民盟（CDU）及其姐妹党基社盟（CSU）合计得票率达32.9%，远低于2013年的41.5%，得票率跌幅达8.6%，但仍是国会最大党派。

社会民主党（社民党、SPD）以20.6%的得票率排名第二，为战后新低，成为最大反对党。

反对移民的德国另类选择党得票率排第三，达13.5%，首次进入国会，为柏林政坛投下震撼弹。德国选举制度规定，只有获得5%选票的政党才能进入国会。

另外，自由民主党取得10.6%选票，重回国会。绿党以及左翼党则各拿下约9%的选票。

63岁的默克尔赢得第4个任期，加入她的导师、统一德国的科尔，以及在二战后领导德国重生的阿登纳的行列，成为二战后赢得4任任期的总理，并可能挑战打破科尔二战后在位16年的纪录。

默克尔：选举成绩不达标

默克尔坦言，这次选举结果并没有达到预期目标。她领导的联盟党原本定下要赢得40%选票的目标。

她说：“在野的德国另类选择党进入国会，这对我们是一个新的大挑战。我们要设法赢回那些支持另类选择党的选民。”

选举分析指出，理默克尔要组成新的联合政府将不容易。

因为默克尔的执政联盟虽然是国会第一大党，但得票率是自1949年至今最低的一次。

分析认为，就目前德国国会呈现分化的局面，默克尔很可能得拉拢其他政党组成三党联合政府，很可能会拉拢亲商的政党和绿党。

德国总理默克尔周日承诺为德国组建一个稳定的政府，并明确表示不计划管理一个少数派政府。

默克尔目前的联合政府伙伴中间偏左的社会民主党，已于周日表明不会加入下届政府。德国并无少数派政府的传统，因而将令默克尔尝试与亲商界的自由民主党及左倾的绿党，组建之前从未试过合作的联合政府。

这组合被称为“牙买加联盟”，因牙买加国旗的黑、黄、绿三色，与基民盟、自由民主党和绿党的颜色一样。

德国公众电视问到只有她的保守派联盟集团的少数派政府是否可行时，默克尔答称，她认为稳定的德国政府有本身的价值，认为德国整个议会制度，与哪些有悠久少数派政府传统的国家不同。她补充称，打算组建稳定的德国政府。

德另类选择党崛起 示威者涌往祝捷会抗议

德国另类选择党（AfD）在大选中跃升为第三大政治力量，数以百计示威者周日晚涌往该党庆祝的俱乐部抗议。

示威者高呼“柏林全都讨厌AfD！”及“纳粹猪！”等口号，多名示威投掷玻璃瓶，警方阻止示威者走近该间柏林建筑物。

当晚较早前，示威者一直在附近的亚历山大广场示威，抗议另类选择党。反移民的另类选择党在周日的大选中，赢得约13%选票，意味它将赢得数十席，首度进入德国国会。主要犹太人组织亦对该党的强劲表现，表示惊讶及沮丧。

另类选择党联席领袖魏德尔向支持者说，她的政党将提供建设性反对。她在柏林表示：“数百万选民已委托我们任务，在国会做建设性反对工作。”