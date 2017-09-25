皇马首发变阵442 拜尔挤掉阿森西奥 体育新闻

(马德里25日综合电)《马卡报》提前曝光了皇家马德里对战多蒙特的欧冠比赛首发阵容，一向推崇轮换制的主帅吉坦变阵442，拜尔挤掉阿森西奥。

在吉坦入主皇马之后，皇马主要踢过433和442这两个阵型。对阵多蒙特，由于本泽马受伤，吉坦决定少上一名前锋多派上一名中场。

在后防线上，皇马的首发人选没有任何悬念。纳瓦斯继续守门，四名后卫从左到右分别是纳乔、拉莫斯、瓦拉内和卡瓦哈尔。本赛季只有卡瓦哈尔一人保持了全勤。纳乔是皇马防线上的万金油，但也只是左后卫位置上的第三人选。由于马塞洛和特奥都在养伤，纳乔因此将得到首发机会。

在中场四人组中，卡塞米罗、莫德里奇和伊斯科首发。克罗斯目前有小伤在身，《马卡报》认为他能够在赛前复出。这套中场组合是皇马的最强组合。卡塞米罗负责拦截，克罗斯调度全局，莫德里奇转换提速，伊斯科则拥有极强的技术和后插上得分能力。

在锋线上，C罗纳多和拜尔联袂首发，阿森西奥将成为牺牲品。赛季初拜尔状态不佳，但近期大圣的表现有所回升。

皇马首发(442)：纳瓦斯/卡瓦哈尔、瓦拉内、拉莫斯、纳乔/克罗斯、卡塞米罗、莫德里奇、伊斯科/拜尔、C罗。

皇马刚在联赛中艰难战胜此前全败且刚刚换帅的阿拉维斯，塞巴略斯首次首发就梅开二度，他帮助球队2比1获得了胜利。《阿斯报》指出，皇马本赛季已经有21名球员有过先发经验了。