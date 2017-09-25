【狮城新闻】儿子当艺人 朱厚任喜忧参半 影视

朱厚任次子朱哲伟正式签约成为新传媒艺人，与爸爸首次合作却不愿与他对戏！

朱厚任和朱哲伟在新传媒新剧《给我一百万》首次合作，前者分饰两角扮演一对流浪汉孪生兄弟“八哥”和“八弟”，后者则饰演个性爽朗热情的理工学院学生“Max”，父子俩戏里丝毫关系也没有。

朱哲伟大爆老爸比自己更紧张，收到剧本的那一天，朱厚任马上将有儿子的台词的页面折起来，帮他做“记号”，然后叫他仔细认真读、分析角色。身旁的朱厚任立即跳进来“抱怨”说：“所以他是在怪我鸡婆啦？”接着澄清：“我不是紧张他，是顺便看到就折给他咯，我怕他等一下看漏了嘛。”

朱哲伟毕业于新加坡理工学院音乐与音频技术系，还曾与好友一起组了个摇滚乐团Maxime，他在里头担任主唱和吉他手。

他表示目前将重心放在演戏，但一有时间就会和朋友一起练团，通过玩音乐来舒解压力、放松心情。

音乐等于是他的初衷，如今为了当演员而放弃音乐梦，会否觉得可惜？

朱哲伟出乎预料给了个非常“实际”的答案：“最主要是要想办法怎么赚钱吧？如果我喜欢演戏，又可以用演戏来赚钱，就应该往演戏这方面去发展。现在音乐很难赚钱啦……哈哈！”

小儿子继承衣钵当演员，朱厚任内心其实曾经挣扎过。“有开心，有担心，也有关心，很多心情掺杂在一起，因为这一行不容易，不能一步登天，也不一定能一夜成名，我希望他能好自为之，经历磨练之后逐步成长，走更长远的路。”

他一开始希望儿子能找份稳当的工作，但觉得自己已经当了30多年演员，没理由说服儿子别踏入演艺圈。