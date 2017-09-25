K韩 | 专属幸福 《爱情的温度》 影视

《爱情的温度》

剧名：《爱情的温度》

导演：南健

编剧：河明熙

演员：徐玄振、梁世宗、金材昱、赵宝儿

类型：爱情

集数：20集

剧情介绍：

讲述通过线上聊天认识的电视剧作家“简”（徐玄振饰）和想成为法国厨师的“善良斯夫”（梁世宗饰），从网络到现实中相遇相爱，因为双方对于爱情的时机认知不同而经历分分合合后再重逢，最终找到爱情“最佳温度”……

徐玄振梁世宗再续前缘

由徐玄振、梁世宗、金材昱、赵宝儿主演的韩剧《爱情的温度》，讲述都市男女对爱情“时机”的看法不一样，所以一段关系才会有那么多波折，并以烹饪的温度来比喻爱情在不同时机下的化学作用。

徐玄振光是去年主演的韩剧就有两部，先在《又，吴海英》中，饰演为了爱情横冲直撞，撞破头、流了血也甘愿的“吴海英”，让大家对她的演技惊讶万分之余，随后的《浪漫医生金师傅》，再次翻转形象，在短时间内居然让观众看到不一样的“徐玄振”。而《爱情的温度》，将要和徐玄振谈一场浪漫恋爱的，就是在《金师傅》中惨遭淘汰的“都仁范”梁世宗，两人要“续前缘”！

徐玄振饰演的“李贤秀”（ID：简），经历10年编剧助理生涯熬成电视剧作家，总是经过不断地思考、思考再思考，所以错过了爱情；梁世宗饰演米其林One Star GoodChef 的厨师“温正善”（ID：善良斯夫），是个追求完美不喜欢被人摆布着、胜负欲非常强的人。这也是梁世宗第一次担任男主角，令人期待他在剧中再展现精湛的演技！徐玄振透露，因为要搭档演恋人，虽然梁世宗是弟弟，但却让她不得不把他当做男人来看待。

男女主角已够让人狂尖叫，没想到配角居然是让人直喊“这个凶手我可以”的金材昱。他继《Voice》之后再出征荧幕，饰演ON娱乐代表“朴正宇”，剧中和梁世宗一起经营餐厅。

而男团“Block B”的P.O饰演喜爱嘻哈的厨师，这也是他的电视剧演技初挑战。