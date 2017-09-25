HK港 | 心灵鸡汤 《老表，毕业喇！》 影视

《老表，毕业喇！》

剧名：《老表，毕业喇！》

监制：黄伟声

编审：龙文康

演员：郭晋安、蔡少芬、王祖蓝、蔡瀚亿、岑丽香、林盛斌、吕慧仪、张文慈、张继聪、林欣彤、郑欣宜、罗兰、胡枫、汤盈盈、蒋志光

类型：喜剧

集数：30集

首播：9月25日（Astro AOD、翡翠台）

剧情介绍：

杜琥（胡枫饰）和江碧（罗兰饰）两夫妻开办香港灿烂学院（简称港灿），是一所以低要求、低学费默默栽培教师的学院，因陷入伪造学历丑闻和财困危机，急召大儿子杜明治（郭晋安饰）和小儿子杜明亨（林盛斌饰）回学院救急，明治出任校长，明亨担任校委会成员，但两兄弟的教学理念南辕北辙，为免再添乱子，特别聘请公关女强人张进强（蔡少芬饰）整治颓势，但缺乏管理经验的明治不满进强唯利是图的手法，进强不只轻视明治反而越战越强，因自己是奉校董之命助富二代史德华（蔡瀚亿饰）顺利毕业为目标，但史德华无心向学，与泰国华侨柳妞（岑丽香饰）和麻将高手程舒（林欣彤饰）搞多角恋，程舒的死对头吕优（小宝饰）和崔枫纪（吴沚默饰）则到处宣扬程舒与同学程郎（蒋志光饰）发生忘年恋，再加上明治的表姑母杜得惠（郑欣宜饰）、古惑仔杨过（张继聪饰）和神秘人蔡芯（王祖蓝饰），港灿终被这群非凡学生逼到了最后关头……

道尽香港师生心声

深受剧迷欢迎的《老表》系列推出新一辑《老表，毕业喇！》，为接下来的无线台庆剧打头阵。承接上两辑，王祖蓝继续参与创作，与监制黄伟声共同探讨香港教育百态，以讽刺时弊的恶搞手法及更多“贴地”的笑料，轻松道出香港教育制度下老师、家长及学生的心声。固有演员班底包括郭晋安、王祖蓝、林盛斌、张继聪等，伙拍新加入的蔡少芬、郑欣宜、林欣彤及蔡瀚亿等等，新旧班底合作炮制幕幕好戏，大放连场笑弹。

其中，郭晋安与蔡少芬的演技备受观众推崇，两人曾于《创世纪》合演情侣，相隔多年再度合作，饰演欢喜冤家，依旧默契十足，甚具看头。这也是蔡少芬继《金枝欲孽贰》

后再参与演出的无线剧集，必带来惊喜，令人引颈以待。其角色名字“张进强”更是王祖蓝为她特别设计，灵感来自她丈夫名称张晋。

郭晋安剧中空降到父亲胡枫创办的香港灿烂学院当校长，对教学是“热血唐僧”的郭晋安与负责学校行政的蔡少芬，一个对教学充满理想，一个则希望以公关手段粉饰太平，两人理念大相迳庭，火星撞地球；后来却因经历事故，郭晋安为单亲妈妈蔡少芬修补母子关系，两人渐生情愫。

蔡少芬剧中化身“怪兽家长”，对儿子过度关怀反导致母子关系恶劣。她笑说：“角色是时下妈妈的写照，我的角色不是演戏，现实中真有这种妈妈，故事亦反映小朋友面对学习竞争压力。”

王祖蓝虽专注创作写剧本，却不忘以大家既熟悉又惊喜的角色现身。而客串阵容亦相当强劲，包括有岑丽香与张继聪，岑丽香在学校以“女神”姿态现身，招惹狂蜂浪蝶，令人神魂颠倒。当年因被校长郭晋安大义灭亲而入狱的张继聪，亦在出狱后展开“报复”行动。

提到对收视的期望，王祖蓝表示信心不敢谈，但他们有份“暖心”，因看到近来很多老师和学生都有压力，希望他们感受得到。郭晋安指王祖蓝的预测向来很准，3辑的题材拍出来都是遇到有些事情发生，王祖蓝也认同说：“之前试过有些中国与香港的矛盾、选举问题以至近来则有教育问题出现，似乎大学、中学师生都有些问题发生，希望此次真能碰上贴身话题。”#