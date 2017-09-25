埠众盂兰胜会15天庆典 盈余逾41万创新高 北马新闻

丁酉年值年炉主大山脚野兔爬山队代表（左起）许庆兴、周佳秋、周俊杰、陈顺来移交庆典盈余予准拿督陈添平（左3），见证者左起林峰成行政议员、拿督彭荣钦、章瑛、李金峰、拿督陈昌兴、拿督温栢洲、陈宗兴市议员、福德正身理事长拿督庄佛和、大山脚国会议员沈志强。

大山脚野兔爬山队代表（左起）周佳秋、许庆兴、陈顺来移交义卖款项予何依霖，本报代表范荣伟（右）见证。

大会颁赠牌匾恭贺荣膺勋衔的理事会成员。

主桌嘉宾响应本报义卖。

埠众盂兰胜会15天庆典香火鼎盛，每年都吸引大批国内外善信前来膜拜。

（大山脚25日讯）埠众盂兰胜会农历七月庆赞中元，15天热闹庆典圆满结束，今年收获盈余再创新高达41万4546令吉30仙，也是历年来最多的一次。

庆典盈余在周日的21周年庆联欢宴会上移交，由丁酉年值年炉主大山脚野兔爬山队、副炉主李金峰联合移交，理事会财政准拿督陈添平接领。

理事会主席拿督陈昌兴希望政坛上的领袖们在宣扬政见时，只谈政治发展，为人民服务的正面课题，并以理智的心态设法促进国民团结，让人们安居乐业，而不要煽动人民的情绪。

代表槟州首长林冠英出席晚宴的章瑛行政议员说，州政府可在民生课题上做出努力，不过需要各社团与商家的配合打造良好环境以带动经济发展。

她说，除了埠众盂兰胜会理事会进行的的翻新工程，福德正神理事会也会加以美化伯公埕，共同配合为大山脚带来非同反响的经济活动，保留古迹的价值并跟上时代，推动大山脚的文化旅游、美食与生态景点。

理事会捐出4万5500令吉

是晚，理事会也拨出4万5500令吉献金捐助17个单位，包括学校与志愿团体。

受惠单位包括日新独中获8000令吉、日新国中获5000令吉，日新A校、日新B校、武拉必华小、侨光小学、平民小学、真光小学、金星小学、明德正校、新亚学校及大山脚自愿治安队各获3000令吉，市区、鱼池、南美园、武拉必自愿消拯队及红新月会各获500令吉。

仪式上，大会也颁赠牌匾给受封勋衔的名誉主席高级拿督黄智绪荣膺拿督斯里勋衔、副主席江炳荣荣膺准拿督勋衔，以及理事杨仁德荣膺准拿督勋衔。

本报于当晚义卖获得出席者踊跃支持筹获530令吉，较后由大山脚野兔爬山队添加138令吉凑足668令吉。义卖款项充作日新独中发展基金，由董事何依霖接领。

拥有超过133年历史的埠众盂兰胜会庆典闻名海内外，每年皆吸引大批国内外善信、旅客及学者前来膜拜参访，魁梧大士爷金身逐年增高，今年已达27尺2寸。理事会今年也耗资80万令吉打造《盂兰广场》并进行翻新工程，在不改变古迹原貌的前提下，赋予老街全新活力。