罗兴亚危机 妇女泣诉遭缅甸军强奸 国际新闻

缅甸若开邦（Rakhine State）罗兴亚（Rohingya）民兵，上月与政府军爆发流血冲突，至今已近43万人逃难至孟加拉（Bangladesh）。流亡期间，即便路途艰辛、居住环境恶劣，但许多人宁可逃走，因为留在家乡，遭遇可能更恐怖。就有几十名罗兴亚妇女，惨遭官兵殴打强奸！

综合媒体报导，25岁的莎米拉（Shamila），握紧女儿的小手，热泪盈眶地提到，当天丈夫外出不在家，3名士兵进屋后，当著宝贝的面强暴她。等他们离开后，不顾下体流血，赶紧带著小孩逃命。20岁的艾莎（Ayesha）指出，事发当天一早，缅军来到村子，开始放火烧屋，突然5名身著军服者闯入，其中1人对她强行硬上，其他人则张眼目睹受辱过程。据悉，先前光1天至少有6人坦承，自己遭到穿制服者强暴，且她们都是有幸存活下来，换言之，台面下不知有多少人，因此不幸死亡。

育有5位子女的阿拉（Hosna Ara）是另一位受害人，她帶着幼子向路透社哭訴：「我帶着兩名孩子離開村落，但我離開之前有三名士兵闖進我家將我強暴，那時我流着血哭喊，之後一名士兵將我最年幼的女兒扔入火坑，另一名士兵用槍毆打我，我只能一直流淚。」

隶属国际移民组织（IOM）、目前人在莱达（Leda）难民营服务的女医师塔斯努帕（Nourin Tasnupa）则说，这些受害妇女被强奸时，除遭痛殴，胸部还有咬痕、阴道撕裂伤，疑似被人用枪捅入下体所致。然而她们仅是少数愿意求诊者，相信仍有更多人，即使身心遭蹂躏，也不想让人知道，封口不谈、拒绝就医。

报导指出，联合国（UN）多名观察员已听闻类似案例，目前该组织已组成调查小组，进一步查证缅军侵害人权行径是否属实。据悉，缅甸军方似乎透过“有系统”的行动，包括性暴力等恐怖手段，试图吓走罗兴亚人。