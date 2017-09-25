免疫治疗 提高末期肺癌者存活率 元气｜活力

报道：陆依婷

摄影：受访者提供、网络图片

肺癌是病发率最高的癌症之一，但最令人感到遗憾的是，肺癌死亡率也相对偏高。采用常规化疗进行治疗的病人在1年内的存活率仅有约40%。

崭新的免疫治疗可透过增强末期病人的自体免疫系统，达到更好地侦测及消灭癌细胞的治疗效果，但目前，免疫治疗只能够对部分带有PD-1/PDL-1抗体的末期肺癌病人产生疗效。

双溪大年班台专科医院的放射治疗肿瘤专科沙之六英兰沙吾卡特医生（Dr. Shazril Imran Shaukat）解释，人类需要氧气才能生存，而肺脏的主要功能便是将空气中的氧气吸收到血液中，并将体内不被需要的二氧化碳排出体外，是人体最重要的器官之一。也因为肺脏扮演着如此重要的角色，所以任何发生在肺脏的感染、阻塞或严重至肺癌等恶性肿瘤，都将可能造成生命威胁。

肺癌指的是出现在肺部的恶性肿瘤，是世界上最常见的恶性肿瘤之一，此恶性肿瘤也有扩散至其他人体重要器官如肝脏、大脑及骨骼等部位的危险性。而肺癌的类别主要被划分为小细胞与非小细胞肺癌2种，约有80%的肺癌病人都属于非小细胞肺癌，而其余的约20%则属于小细胞肺癌。

不同形态肺癌有不同治疗法

其中，非小细胞肺癌还得按照不同的细胞组织类型进一步被分类为鳞状细胞癌、肺腺癌以及大细胞肺癌。每一种不同形态的非小细胞肺癌都有着不同的相应治疗手法，针对肺癌所需进行的仔细检查与分类也显得相对重要。

癌症的分期需根据癌细胞类型、所处在位置、大小及发展阶段被划分为第1期至第4期共4个阶段。肿瘤体积尚小、癌细胞并未扩散至相邻的淋巴结的阶段可被归类为第1期或第2期，也是俗称的早期肺癌，于此阶段便开始积极治疗的病人将拥有较高可长时间缓解病情的机会；当癌细胞已扩散至临近肺部的淋巴结，就代表肺癌阶段已进入第3期；而当癌细胞已从肺部扩散至体内其他重要器官时，也意味着病人的肺癌病情已进入第4期，令人遗憾的是，当肺癌进入此阶段也意味着此癌已被归类为不治之症，也就是俗称的末期癌症。此外，当肺脏内出现充满癌变液体（恶性胸腔积液，Malignant Pleural Effusion）情况时，也同被归类为第4期。

“吸烟是已被公认为可导致肺癌的最大危险因素，吸食烟草不仅会提高烟民本身患上肺癌的几率，也会让身边的人如伴侣、家人、孩童及朋友等陷入患上肺癌的风险，我们将这群人归类为被动吸烟或二手烟民。无辜的被动吸烟或二手烟民的患癌风险也会比一般不受二手烟迫害的人来得更高。其他可造成肺癌的原因也包括了需长期曝露在化学物质中，如煤炭、砷、石棉以及柴油废气等的职业伤害；曾患有肺结核也是可导致肺癌的病因之一。”

【症状】肺癌充满变数应尽早求医

肺癌可让病人面临各种持续性的呼吸道症状，像是久咳不愈、呼吸困难、胸痛以及咳血等；部分病人还会因肺癌中枢病变而发展出脸部与上肢虚胖并伴随颈部静脉扩张的症状；也有的病人会出现体重减轻、食欲不振、四肢无力甚至皮肤病变等不适症状。沙之六医生提醒，也因为肺癌的临床表现充满变数，所以无论出现了哪一种，病人都应该尽早求医，透过详细检查以排除或确诊患上肺癌的可能。

此外，并非由肺脏直接导致、而是由其他已被癌细胞转移入侵的器官所引起的症状也不可忽视。部分病人会出现背痛或髋关节疼痛问题，透过仔细检查后才发现原来癌细胞已扩散至骨骼；也有的病人会面临语言能力含糊不清、手臂无力以及步伐失衡等由扩散至脑部的癌细胞所引起的肢体功能障碍。

“但也因为各种症状也可能在同一时间发生，所以与其他疾病所致的症状重叠也并非不可能。举个例子，肺癌所导致的胸痛可能与心脏疾病的症状混淆、肺中枢的癌变也可能被误认为胸腔感染、已从肺脏扩散至肝脏的癌细胞也可能会出现与胃炎相似的症状。所以，任何长期面对不适症状困扰的人，都应及时向专科医生求诊并进行详细检查，唯有及早发现才能尽早治疗。”

【诊断与治疗】视癌变阶段种类而定

双溪大年班台专科医院沙之六医生表示，病人的病史对于肺癌的最初步检查非常重要，此外，早期检查也包括胸腔X光检查，但一般的胸腔X光检查无法百分之百确认病人是否患有肺癌。

“若病人的症状与病史都强烈显示癌症的存在，我们都会建议病人进行胸腔CT扫描检查，若发现病变，更进一步的全身CT扫描检查将可帮助有效确认身体其他部位是否已因肺部癌细胞转移而出现病变。为了确认肺癌肿瘤的类型，支气管镜检查（使用支气管镜通过口腔或鼻腔进入呼吸道，再深入肺部的检查）或图像引导活体检查是有必要的。每一种不同类型的肺癌都有着不同的治疗策略与相应的药物使用，所以活体检查对于掌握肺癌类型更显关键。当我们决定将激进式的根治性治疗设为治疗目的时，PET-CT扫描也可用于进行更详细且更完整的检查。”

治疗方式的选择则必须视癌变阶段以及肺癌的种类而定，因此，投入足够时间与资源进行彻底检查以确定病人的癌变阶段与肺癌种类非常重要。

立体定向放射治疗 适合不宜进行手术病人

针对第1与第2期肺癌的治疗，以让病人完全治愈为目标的治疗选项包括手术以及立体定向放射治疗；而对于老年人或不适合进行手术的病人，立体定向放射治疗是个不错的选择。

“立体定向放射治疗是透过利用精准度极高的高剂量辐射，针对肿瘤生长部位进行放射治疗的崭新治疗技术。立体定向放射治疗的优势在于整体治疗过程比一般的标准放射治疗来得更短，整个疗程可视肿瘤大小与所在位置，在1天、1周或2周内完成；而一般的标准放射治疗疗程则需耗费4至7周不等。”

除了少数第3期肺癌病人因肿瘤所在部位而得以采用手术治疗摘除肿瘤外，其他绝大部分的第3期肺癌病人都需透过化疗搭配放射治疗双管齐下，或是以放射治疗为优先进行治疗。

而针对第4期肺癌，也就是末期肺癌的治疗目标则在于延长病人寿命以及提高患者的生活质量。“我们可透过化疗控制癌细胞并改善不适症状。举例来说，如果病人因为肺部肿瘤肿大而导致呼吸困难的话，化疗可达到让肺部肿瘤缩小进而改善呼吸困难问题。部分类型的肺癌也可使用口服形式的标靶治疗药物进行治疗，口服形式的标靶治疗可为同时进行化疗的病人提供更大便利。”

除了化疗以及标靶治疗外，末期肺癌的病人也可选择于2016年底才刚进入大马的免疫治疗。研究证明，相比起其他现有的治疗方式，崭新的免疫治疗可有效提高带有PD-1/PDL-1抗体的末期肺癌病人的存活率。

“免疫治疗其实就是透过增强病人的自体免疫系统，以达到更好地侦测及消灭癌细胞的治疗效果。整体来说，免疫治疗可提高部分对特定分子产生反应的末期肺癌病人的存活率，我们将此分子反应称为PD-1/PDL-1抗体。这群透过活体检查发现拥有此抗体的病人将从免疫治疗中获得良好的疗效，不仅可提高生存几率，也可同时改善生活质量。与此同时，相较化疗，免疫治疗所将造成的副作用也相对来得更少。然而，虽然导致危及生命的副作用几率非常小，但免疫治疗还是必须由经验丰富的医疗团队进行，以确保治疗程序的安全与妥当性。”