黄荣盛：做别人不敢做的 独一无二领袖敢冒险 国内新闻

（吉隆坡24日讯）成功大企业家丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛博士少校教授局绅指出，大冒险家也许不是独一无二的成功领导者，但独一无二的成功领导者，肯定是一个大冒险家。

他举例称，这种冒险的精神，包括做别人不敢做的事情、拥有别人想不到的理念、执行别人不敢执行的任务、创新别人不曾想到的创意等等。

他认为，包括中国国家主席习近平、已故前国家主席邓小平以及美国总统特朗普，都是这类人，他们敢于提出如一带一路及中国经济改革开放的路线等等。

黄荣盛是于此间举行的一项慈善分享会中，如是指出，分享会的主题为“如何应用冒险精神来塑造独一无二的领袖”。

不过，他续称，做别人不敢做的事情，往往会引起大家对你不满或不同意，因此要学会成为独一无二的成功领导者，也必须要学会接受人家的眼红与妒忌的眼光。

“宽恕他们，独一无二的领袖，都是心胸宽大的人，才能容许很多人。”

除了分享会之外，黄荣盛也热衷于公益慈善事业，丹斯里黄荣盛局绅全民团结慈善基金会成立的目的就是推动公益慈善事业、推广青年领导力发展以及共创社会和谐进步。

在分享会中，主办单位也拨出5万2500令吉的慈善款项。