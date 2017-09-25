霹警方突检“狂野派对” 62人吸毒拥毒被扣 国内新闻

（怡保24日讯）霹雳州警方突击“狂野派对”，62人包括1名学院生，分别因吸毒及拥毒被扣，现场起获8粒摇头丸及33.5克大麻。

扣留者包括1学院生

一队来自霹雳州肃毒组警官及警员，于周六（23日）晚上11时30分，突击怡保市内某酒店7楼的一个私人举办的“狂野派对”，现场参与活动人数多达225人，年龄介于18岁至35岁。

霹雳州总警长拿督哈斯南发表文告指出，上述225人中，共有166人来自霹雳州，分别123名男子及43名女子。警方也对现场255人进行尿液检查。

他透露，经过尿检后，共有62人尿检结果呈阳性反应，他们分别是49名男子及13名女子，其中1人为工艺学院学生。

“警方也在1名被扣者身上搜获1粒摇头丸；同时，在地上和厕所起获7粒摇头丸和合共重约33.5克大麻。”

他指出，当警官及警员们到场时，主办单位请来唱片骑士（DJ）现场播放着强劲的音乐。

他表示，经过警方初步调查显示，该活动是由一个名为“GROUP PARTY”所主办，并且透过多个社交手机程序进行宣传，参与活动者都需要购票入场，提早购票票价为58令吉，而现场购票票价是78令吉。

他指出，警方调查所获，该主办单位已经多次在怡保、槟城和吉隆坡主办类似的私人派对，而一般都会租用公寓或独立式洋房来进行。

目前此案仍在警方调查中，而此次突击行动进行至周日清晨约5时才结束。