纳吉：非仅来自印裔 国大党候选须被各族接受 国内新闻

（吉隆坡24日讯）首相拿督斯里纳吉促国大党在来届大选时，必须推举可被各族人民接受的有胜望、可信赖及有素质的候选人。

他指出，这是国大党要竞选回过去他们所竞选议席的大前题。

“我们必须接受一个事实是，在大马，并没有一个选区是以印裔为主的。”

他称，国大党所竞选的议席如森美兰州的直落甘望，其选民不只是来自国大党的党员还包括军警人员，因此国大党必须被各族人民所接受，而非单单来自印裔族群。

纳吉是为国大党第71届代表大会主持开幕时，如是指出。

无论如何，纳吉认同国大党的转型。“国大党正在进行转型，跟随巫统的步伐，其未来的党主席将由4万2000名党员选出，而不是4000名区部主席。”

对于国大党主席拿督斯里苏巴马廉表达对吉隆坡宗教学校23死纵火案的关注，纳吉表示赞扬，并认为这种关心其他族群的表现，应该传递予党基层。

“国大党必须重视印裔族群，但是不能忽略其他族群，这是因为政治现实所致。”

另一方面，纳吉也抨击反对党利用欺骗及混淆人民的方式，来在人民之间散播憎恨的情绪，包括指责政府忽视印裔族群。

他指本身在还未担任首相之前，即不断协助印裔社群，他指本身为印裔族群所做的包括成立内阁印裔事务委员会，远比反对党所做的来得多。

“类似的措施是为了协助被边缘化的印裔社群，以便提升他们的地位。”

他也戏称，虽然其祖父及父亲并非来自印度的喀拉拉邦，但是他本身被视为是印裔社群发展之父。

他也称，一个国家，倘若其领导人拥有不一样的意识型态，这个国家不会发展。“我相信敦马哈迪、拿督斯里安华、林吉祥等人是同床异梦，这个国家不能够由不稳定的反对党所领导。”