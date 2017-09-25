德国大选出口民调显示 执政联盟赢最多议席 国际新闻

（柏林24日综合电）德国周日举行的全国大选，出口民调显示，以德国总理默克尔为首的执政联盟在选举中赢获最多议席，获得32.5%选票。主要对手社会民主党(SPD)只取得20%的战后最低得票。

法新社报道，6150万德国选民会在当地时间周日早上8时到下午6时投票。

投票前的民调显示，默克尔所属的保守派联盟仍将是国会最大势力，但政治版图零碎，她筹组执政联盟的难度，恐将比先前预料得高。

在选前最后一天，默克尔集中到德国北部多个城市拉票。选前民意调查显示，默克尔领导的基督教民主联盟支持度领先主要对手社会民主党（SPD）超过10%，默克尔再度出任总理几乎毫无悬念。

不过，社会民主党领袖舒尔茨仍未表示放弃，他周六到亚琛出席集会指默克尔一味守旧，但他会寻求策划未来。

舒尔茨又重申极右翼的另类选择党（AfD）是民主的掘墓人，呼吁选民周日以选票尽力阻止他们进入国会。

舒尔茨希望渺茫

AfD主要政策是反对移民，其创党元老之一戈兰德近日更宣称，德国不必因纳粹历史蒙羞愧疚，该以参与二战的士兵为荣，引起轩然大波。

AfD扬言，过去4年政府让国会变得“彻底无趣”，扬言进入国会后，要针对诸多议题重启讨论，其中包括移民议题和对俄罗斯的制裁。

眼见打着民粹主义旗帜的AfD气势如虹，默克尔日前在汉堡呼吁民众踊跃投票，“投给百分之百忠于宪法的政党”。

而在柏林，默克尔的主要对手、SPD总理候选人舒尔茨斥责AfD是“民主的掘坟者”，誓言对抗极右派势力的兴起，不过舒尔茨中选希望渺茫。