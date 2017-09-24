火箭议员义务打官司 农民获赔近百万 国内新闻

（怡保24日讯）霹州行动党宋溪区州议员西华尼申律师为美罗43个农民义务打官司，终于成功为这批农民争取到近百万令吉的赔偿，证明行动党始终如一，与民同在的服务精神！

宋溪区州议员西华尼申服务中心特地为农民主办茶会并进行支票移交仪式，大会邀请行动党州主席倪可敏、也朗区州议员罗思义及人民公正党州议员郑立慷联合颁发支票予农民，场面热闹温馨。

美罗这批43个耕农自从1950年代即务农为生，可是几十年来却苦于申请不到政府土地。虽然持有临时淮证（TOL)，州政府在1990年代却把他们耕种的260英亩土地批准给霹州经济发展机构，过后也拒绝更新农民的临时准证。

霹州经济发展机构过后把其中的150英亩土地卖给发展商，结果导致这些辛苦耕种数十年的农民面对遭逼迁的噩运。

这些农民在投诉无门的情况下向行动党投诉，所幸宋溪区州议员西华尼申伸出援手为农民义务上怡保高庭打官司，经过双方庭外和解终于争取到总数约96万令吉的人道赔偿。

也是太平国会议员的倪可敏指出，国阵政府必须学习尊重农民的贡献，因为没有农民等于没有粮食。他说，我国每年被逼进口320亿令吉的食品证明了政府政策失误，国内生产的食品根本不够应付须求。

他说，政府应该妥善策划，开辟粮食生产区落实“耕者有其田”的政策而非把农民辛苦耕耘的土地批准给政府机构，过后却转卖给发展商去谋取利益，这证明国阵的政策与所谓“以民为本”的口号根本就是背道而驰。

他指出，行动党虽是在野党，但是还是以实际行动帮助农民争取到一百万令吉的赔偿，如果行动党来届大选成功执政，相信真正耕种的农民将获得更大的好处，希联政府将妥善规划，制造政府、农民及发展商三赢的局面。