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吉打水灾灾情 天气放晴宣告缓和
北马新闻

24/09/201722:03

吉打州大臣拿督斯里阿末峇沙周日上午巡视阿罗孟古鲁的临时疏散中心。

吉打州大臣拿督斯里阿末峇沙周日上午巡视阿罗孟古鲁的临时疏散中心。

(亚罗士打24日讯)　吉打州水灾灾情于周日下午开始有所改善，也看好吉玻灾情将全面好转。

民防局总监拿督阿兹米说，吉玻两州的水灾灾情已经受控制，而且随着天气放晴，预料灾情会在周一将全面好转。

他是于周日上午巡视吉玻州灾情后在吉北知知牙也救灾中心时指出，吉打州5个县开设26个救灾中心及玻璃市有17个救灾中心，今日随着灾民陆续回家，吉玻两地陆续有6个中心已关闭。

他说，随着周六晚开始雨停水退，水坝水位没有继续上升，海水涨潮近日内也回降，因此看好吉玻灾情将全面好转。

“吉玻州从9月11日开始由于连绵不断豪雨持续8个小时，雨量异常增加，再加上大涨潮，造成沿河一带泛滥成灾，幸没有造成人命伤亡。”

在询及吉州灾民人数在周六晚突破2000名时他说，获安排疏散的居户并非全数是灾民，一些在沿河高风险区的居户，因洪水下流及早撤离，以策安全。

他也促请居住在内陆低洼地区的居民，随时戒备及遵从当局的指示紧急疏散。

他也说，水灾不是水上嘉年华会，家长受促注意洪灾发生的环境受到污染及容易引发一些病症。

周日下午灾情陆续改善

根据州天灾管理局文告，州内数个内陆地区的水位于周六晚有上升迹象，包括波各先那县、瓜拉姆拉县、哥打士打县、古邦巴素县及本同县。

民防局总监拿督阿兹米（前排右二）发布吉玻州最新的水灾灾情进展。

民防局总监拿督阿兹米（前排右二）发布吉玻州最新的水灾灾情进展。

然而，截至周日下午，州内灾情陆续有所改善。

截至周日下午，遭疏散至救灾中心即知知牙也国小228人、实勿郎吡叻社会福利局13人、甘榜哥隆邦宏愿礼堂30人、甲抛峇底阿沙基林祈祷室75人、斯里峇甘花园人民礼堂94人及斯里古农国小92人。

其他在古邦巴素县的疏散中心包括旧高岭国小49人、甘榜拉哈人民礼堂112人、玛哈旺沙国小496人、大伯公庙礼堂145人、暹人坟场礼堂303人及鲁布峇杜人民礼堂105人。

至今仍操作的疏散中心包括波各先那县的武吉希爪国小400人、马德拉沙宗教中心113人、伯马当里茂35人、甘榜默乐隆祈祷室18人及鲁布默亮人民礼堂66人。

此外，在瓜拉姆拉县的甘榜双溪比雅人民礼堂也安顿了超过100名灾民及本同县的丹纳美拉体育中心也安顿260人。

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