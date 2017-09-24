吉打水灾灾情 天气放晴宣告缓和 北马新闻

(亚罗士打24日讯) 吉打州水灾灾情于周日下午开始有所改善，也看好吉玻灾情将全面好转。

民防局总监拿督阿兹米说，吉玻两州的水灾灾情已经受控制，而且随着天气放晴，预料灾情会在周一将全面好转。

他是于周日上午巡视吉玻州灾情后在吉北知知牙也救灾中心时指出，吉打州5个县开设26个救灾中心及玻璃市有17个救灾中心，今日随着灾民陆续回家，吉玻两地陆续有6个中心已关闭。

他说，随着周六晚开始雨停水退，水坝水位没有继续上升，海水涨潮近日内也回降，因此看好吉玻灾情将全面好转。

“吉玻州从9月11日开始由于连绵不断豪雨持续8个小时，雨量异常增加，再加上大涨潮，造成沿河一带泛滥成灾，幸没有造成人命伤亡。”

在询及吉州灾民人数在周六晚突破2000名时他说，获安排疏散的居户并非全数是灾民，一些在沿河高风险区的居户，因洪水下流及早撤离，以策安全。

他也促请居住在内陆低洼地区的居民，随时戒备及遵从当局的指示紧急疏散。

他也说，水灾不是水上嘉年华会，家长受促注意洪灾发生的环境受到污染及容易引发一些病症。

周日下午灾情陆续改善

根据州天灾管理局文告，州内数个内陆地区的水位于周六晚有上升迹象，包括波各先那县、瓜拉姆拉县、哥打士打县、古邦巴素县及本同县。

然而，截至周日下午，州内灾情陆续有所改善。

截至周日下午，遭疏散至救灾中心即知知牙也国小228人、实勿郎吡叻社会福利局13人、甘榜哥隆邦宏愿礼堂30人、甲抛峇底阿沙基林祈祷室75人、斯里峇甘花园人民礼堂94人及斯里古农国小92人。

其他在古邦巴素县的疏散中心包括旧高岭国小49人、甘榜拉哈人民礼堂112人、玛哈旺沙国小496人、大伯公庙礼堂145人、暹人坟场礼堂303人及鲁布峇杜人民礼堂105人。

至今仍操作的疏散中心包括波各先那县的武吉希爪国小400人、马德拉沙宗教中心113人、伯马当里茂35人、甘榜默乐隆祈祷室18人及鲁布默亮人民礼堂66人。

此外，在瓜拉姆拉县的甘榜双溪比雅人民礼堂也安顿了超过100名灾民及本同县的丹纳美拉体育中心也安顿260人。