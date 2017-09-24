加央斯里英特拉国小仍积水 玻其它学校如常上课 北马新闻

（加央24日讯）玻璃市州教育局宣布，校园仍有积水的加央斯里英特拉国小明天列为补假一天。至于，玻州其它学校如常上课。

届时，斯里英特拉国小的家长受促到学校一起大扫除，清理课室。

玻璃市州教育局主任依兹米于周日早巡视斯里英特拉国小的校园情况后时说，在水灾时期充当救灾中心的学校，并不会影响学生上课，因为只是借用礼堂或特殊课室收留灾民。

同时，他也提醒，玻璃市州教育局给予通融，水灾灾区学校的学生于周一可穿便衣上学。

他促请灾区的学生家长，确保孩子有上学。

“至于受损的文具和课本，学生无需担心，学生只要如常去学校上课即可。”

周日早上的天气好转，雨过天晴，当记者大约1时30分到校时，该斯里英特拉国小校园的水位渐消退，不过课室仍有积水，需要时间善后。

200警员协助救灾工作

另一方面，玻璃市州总警长拿督阿兹斯曼指出，逾有12%的警员即200人协助救灾工作，而州内各区水灾时的秩序受到控制，并没有发生“趁水打劫”的刑事罪案。

他说，警方只接获居民投报家具损坏，并无涉及任何罪案。

他是今早在水利灌溉局署理主任哈菲兹、副主任苏丽雅蒂、副技术主任沙法林、巴东勿刹警区主任卡萨尼等警员陪同下前往蒂玛打苏水坝了解水位情况，以便能安排警方的工作及人手。

截至周日下午1时30分，玻州民防部队秘书处报告指出，州内24间救灾中心，其中8间已关闭，灾民已回家，剩余437户及1531灾民。

促儿童勿在急流河堤玩耍

另外，水利及灌溉局促请民众尤其是儿童勿在急流的5条河堤玩耍，即双溪哥乐、阿比河、双溪桑丹、北方运河及玻璃市河。

该局发文告说，豪雨导致蒂玛打苏水坝的水位上升至危险水平。

有鉴于此，水利及灌溉局被迫开闸排水，降低该水坝的水位至正常水平，导致急流的水位流入该5条河。

“家长受促监督他们的孩子勿在相关河道地区玩耍，以免发生突发状况。”

截至周日下午1时，蒂玛打苏水坝的水位上升至29.79公尺的危险水平。