马华派天兵上阵巴东色海 赖俊瀚料黑马跑出 北马新闻

（居林24日讯）若无最后一分钟变化，马华预料会继续派遣天兵出战巴东色海国会选区，大马篮总总会长拿督赖俊瀚据传黑马跑出，肩负重夺失陷议席的真命天子！

在过去两届大选，曾经是马华堡垒区的巴东色海两度失陷，目前是属于公正党囊中物。消息告诉本报，赖俊瀚已接获党通知，备战工作预计会在近期内展开，为来届大选部署。

上个月初，赖俊瀚带着大马篮总团队到吉南区展开一系列活动，引起关注。这是大马篮总有史以来，首次拉大队到访。而且，他所圈定的活动地点，又是属于巴东色海选区内的鲁乃华民小学，他的一举一动更引人瞩目。

赖俊瀚为何会飞象过河，相信党有他们的考量。若这消息属实，巴东色海将是继1999年大选后，连续5届大选都由外人竞选，这叫一心希望看到道地人竞选的区会情何以堪？最后一位出战该国席的本地人是前马华吉打州妇女组主席拿督林丽云局绅，她是在1990年至1999年担任该区国会议员。在她之前是周锦海（1986-1990）和拿督陈国辉局绅（1982-1986）。

政坛上在过去几个一直盛传，有3名候选人正在积极争取出线，他们是被视为“热门马”的拿督梁荣光行政议员，“头马”马华巴东色海区会主席陈栋良市议员和“冷门马”陈志雄。自上个月开始，传言有变，突然出现“黑马”赖俊瀚，他被喻为党中央属意人选。

梁荣光把重心放巴东色海

梁荣光自去年开始，把活动重心放在巴东色海，在一名印裔非政府组织领袖带领下，经常在巴东色海选区内出现。梁荣光峨仑州议席两届议员，据说他已准备弃州攻国，并把目光瞄向巴东色海。而他留下的峨仑州选区，料由拿督梅振仁竞选。后者曾是居林州议员（2004-2008），308大选时转战巴东色海，却被公正党候选人哥巴拉克里斯南打败。

陈栋良冀党派道地人竞选

陈栋良自上届大选便有意染指巴东色海国席，却不获党高层祝福，改委派拿督王赛之到来竞选。尽管没有受委上阵，陈栋良还是继续在选区内服务，去年和今年的区会代表大会，陈栋良两度在大会上代基层传达意愿，希望党可以委派道地人竞选，以激励党上下应战大选。

陈志雄位居梁荣光之后

另外一名有到选区展开活动的，是马青副总团长兼吉州团长陈志雄。虽然他亦希望能获得党青睐到巴东色海竞选。只是，论排位，他是位居梁荣光之后。

无可否认，论曝光率，梁荣光、陈栋良和陈志雄比赖俊瀚为佳。惟，委派什么候选人是由党推荐，谁会最后跑出，最终决定还是在首相兼国阵主席拿督斯里纳吉手上。