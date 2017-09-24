伍薪荣：大选10%选票转向 国阵将失柔11国席 国内新闻

（新山24日讯）民主行动党全国副组织秘书伍薪荣认为，根据上届大选选举结果，只要有10%选票在来届大选转向，国阵将失去柔州11个国席。

以上国席包括巴西古当、拉美士、地不老、昔加末、礼让、浦莱、麻坡、士基央、丹戎比艾、新山和四加亭。

他发文告指，其中，在柔北区7个国席里，除峇吉里于上届大选由该党赢下外，其余由国阵赢得，因此，为确保希希望联盟可在下届大选入主布城，落实人民改革议程，选民须确保柔北这7个国席由希联获得。

“另外，不论行动党有无上阵以上选区，我们的基层干部都会全力备战，协助希联友党拿下柔北6个选区，誓在第14届全国大选给国阵迎头痛击。”

他也说，自前副首相慕尤丁与前首相敦马哈迪成立土著团结党后，凭着慕尤丁在柔州的影响力和跑动，动摇柔州作为国阵和巫统的堡垒，柔州也成为希联政治改革前线。

另外，行动党明吉摩区州议员陈泓宾说，投票率将是决定来届大选改朝换代是否能成功实现的关键因素。

他表示，即使希联成功在马来社会中制造更大的改变浪潮，若来届大选投票率无法达到上届大选的高投票率，改革运动最终将功亏一篑。

他强调，这种现象在半城乡选区尤其关键，柔北七个国会选区就是这类选区的典型代表。

“这些选区大部分年轻选民都在外地谋生，他们将成为这些选区决定胜负的关键少数，他们是否踊跃回乡投票，也将决定何人入主布城。为了避免出现这样的遗憾，行动党将卯足火力，鼓励选民在来届大选中踊跃投票。”