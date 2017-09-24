爱惜老屋减低火患几率 小心用电 北马新闻

报道：李秋缘

（槟城24日讯）无论是屋主或租户都应确保老屋安全，尤其是注意用电量及电线状况，才能把意外发生机率减到最低。

近日乔治市内老屋频频发生火患，让大家提心吊胆，担心自己或邻居住家会遭火神盯上，尤其在世界遗产区内的老屋，一旦遭火神光顾后必受到严重影响。

装电线增插座 密封处理防潮

《光华日报》记者走访世遗区内老屋，部分老屋已经变成商店，仅剩少部分是居民居住。本头公巷92号燕窝甜点东主李董泉受访时指出，尽管店面是租用，但是也很顾及安全意识，强调一定要确保顾客及周围居民的安全。

他说，刚租借商店时，花了约2万令吉重新安装电线，并强调要密封所有电线，除了美观也防潮。“老屋格局非常通风凉爽，但也显得比较潮湿，为了避免电线潮湿，所以一定要用密封方式来处理，也能减少电线发生故障时导致意外。”

“由于我们是售卖甜品，店内备有烘培炉等高用电量的电器，所以我们也将住家用电申请作为商业用电，供电量也较高，才能符合各电器的用电量。”

他说，在重新安装电线时已经做好安排，即增设多个插座，更避免公用。“很多人为了方便都共用，这样做法会过度用电而导致意外发生。”

此外，其店内是没有用煤气炉烹调，一律使用电磁炉，他说，这样会更安全，不过员工离开时必须确保所有插座都关上。“虽然我只是租借这建筑物，但是我需要确保员工、顾客及周围邻居的安全，所以即使需自费重新安装电线也在所难免。”

租借老屋52年 不曾换过电线

居住老屋52年，要安装冷气也重新安装额外电线。

冯世安说，虽然是租借这老屋，但是对老屋情有独钟，所以也特别爱惜及保护。“由于老屋设计是没有包括冷气，但是现在天气确实需要冷气，所以在安装冷气时特别重新安装电线及总电源，以确保供电量是安全的。”

他说，尽管不曾更换老屋电线，一直以来都有照顾，确保电线不外漏，也相信以前电线的品质比较高，所以至今都安心使用。

他说，老屋需要有人住才能获得保护，毕竟租户或居民都用心照顾，当面对问题时都会向屋主反映及要求修复。

冀规划旅游税 部分供民修屋

光大区州议员郑来兴希望，州政府能规划所收取的旅游税，将一部分可供老屋居民申请修复老屋，尤其是重新安装电线。

他说，由于中央政府已经没有拨款予Think City，所以该机构也没有额外拨款供居民申请修复。“刚设立Think City时，该机构有2000万令吉的拨款供居民申请进行修复，但是至今中央政府已经没有拨款。”

他希望，州政府能从所收到的旅游税中拨款款项，供居民申请修复老屋及重新安装电线。