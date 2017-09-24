【雪马华常年大会】廖中莱：不由伊斯兰发展局决定 马华捍卫人民喝酒权 国内新闻

（吉隆坡24日讯）马华总会长兼马华雪州联委会主席拿督斯里廖中莱表示，“道德监管”（Moral Policing）和监督人民的行为是两回事，因此马华要了解伊斯兰发展局（JAKIM）提呈移民局是怎样的黑名单，因为喝啤酒不属于伊斯兰发展局的范畴，喝酒选择权在非穆斯林身上，不由得伊斯兰发展局或移民局决定。

“我感到惊讶的是，移民局得到的名单是来自伊斯兰发展局，若是警方的名单我们知道是安全问题，但至于伊斯兰发展局名单，我们不理解也不认同，因为它是负责伊斯兰事务，而道德监管和监督人民的行为是两回事，不能混为一谈。”

他强调，马华会坚持捍卫宪法下的权利，让非穆斯林有自由的权利，也有喝酒的权利。

“为何伊斯兰发展局有名单，并认为政府官员的看法必须纠正。”

廖中莱今日主持2017年马华雪州常年大会开幕后说，针对啤酒节事件，马华立场鲜明，不认同以政治理由阻止此活动，与马华的权利无关。

此外，他指出，啤酒和同志聚会是两回事，不能混为一谈，政府拒绝啤酒集会是因为安全保安问题还能理解，但不需要如临大敌在移民局拒绝他人进入我国。

他说，至于同志集会则属于另一个课题，马华尊重同志，但在国家法律下，他们不是合法的团体。

他也抨击，行动党国会领袖林吉祥是不折不扣的假英雄，总是虚张声势，警方基于保安理由禁止啤酒节，对此马华立场鲜明。

他提醒林吉祥，如果啤酒节在我国被禁，始作俑者就是林吉祥！因为3年前的啤酒节在雪兰莪州举行时，就是受到民联政府禁止，特别是行动党当时的亲密盟友伊斯兰党强烈反对，搞到啤酒节搬到停车场举行。

出席者尚有马华署理总会长拿督斯里魏家祥、副总会长拿督李志亮、拿督蔡智勇、拿汀巴杜卡周美芬、马青总团长拿督张盛闻、全国妇女组主席拿督王赛之、总财政丹斯里关炳顺、全国组织秘书长拿督姚炜豪、马华雪州联委会署理主席拿督林祥才和雪邦区会主席黄祚信等。

没带动经济发展 看不到雪州前景

廖中莱在致开幕词上说，雪州在天子脚下，具备天时地利，理应表现亮眼，然而自从民联或希联执政以来，没看见雪州有显著的发展计划，经济乏善可陈。

反观，他说，马华柔佛区部在推动社会发展，配合柔佛政府全面推动经济成长，经济快速增长，走势凌厉，直逼雪州，相比之下，雪州没有好的计划带动人民经济发展，实在看不到雪州的前景。

“而州政府却毫无警觉，反而陷入无止无休的内斗当中，争权夺利胜于人民利益。”

他认为，雪州政府组织松散，没有共识，政治路线南辕北辙，没多久就搞到乱象丛生。

廖中莱表示，公正党正在对联伊不联伊的课题进行激烈的内斗，不知道何时了局，但人民的福祉，在这一连串的事件中被牺牲，当中最严重的是民生问题，水供问题和垃圾问题。

火箭追逐权力 牺牲政治立场

廖中莱指出，行动党为了追逐政治权力，不惜牺牲政治立场与原则，跟它过去反对几十年的前首相兼土著团结党总裁敦马哈迪合作，但505大选前，林吉祥恫言将设立皇委会调查1992年国行炒外汇亏损300亿案件，并调查马哈迪当权22年内的其他金融丑闻，而马哈迪则指责林吉祥是种族主义者，但今天他们为了夺权，选择抱在一起。

“很可笑的是，当林吉祥当他受到民众批评时，竟然拿当年中国共产党与国民党合作抗日的事件相提并论，这是最荒谬的，也是最狂妄的政治花招，因为林吉祥蓄意篡改历史，贬低伟人，误导民众。他应该公开道歉。”

他强调，他曾经一再呼吁林吉祥和林冠英父子，必须为行动党养肥伊斯兰党，而郑重向华社道歉，遗憾直到他们仍然执迷不悟。

廖中莱呼吁全国华裔选民，认真思考华裔族群的未来，确定是否要彻底让华裔代表从中央政府消失，也即是完全放弃对这个国家各种政策的话语权。