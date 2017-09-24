东洋猛刮欧洲风暴 阿薛森称王玛琳封后 体育新闻

(东京24日综合电)在周日落幕的日本超级羽球系列赛，阿薛森与卡罗丽娜玛琳刮起强劲的欧洲“风暴”，砸碎李宗伟与何冰娇的卫冕梦，在男单及女单称王封后。

在备受瞩目的男单争霸战中，即將在下个月迎来35岁生日的大马一哥没能在自己的第100场决赛完成第7次在日本封王的美梦，他经75分钟的3局奋斗后以1比2不敌比他年轻11岁的丹麦的“安赛龙”阿薛森，捧亚军饮恨。

这是两人今年在国际赛首次交手。

首局，一开始就进入状态的阿薛森很快就建立8比1的领先优势，宗伟经一番努力后追成8比5。此后，阿薛森继续施压，宗伟只能沉着应战，直至18比12后，阿薛森让宗伟再添多2分而胜出。

次局，两人一来一往，比分屡屡胶着，直至10平。宗伟此后拿下3分，但阿薛森展开反击打出一波7比0，反以17比13取得反超。此后，宗伟奋战下夺得5分，以18比13再次居前。阿薛森虽然追至19平，关键时刻，宗伟凭对手犯错拿下胜利2分。

决胜局，阿薛森快刀斩乱麻，迅速以9比2取得领先。此后，宗伟苦苦穷追，但也没能抵住对手的进攻，比分越拉越远，4比12、5比15、7比17，最终以落后7分之差臣服于阿薛森拍下，拱手让出去年赢得的男单冠军宝座。

在双方至今的11次交手中，宗伟虽然仍以9胜2负取得领先，不过，阿薛森却继去年超级系列总决赛后对宗伟取得双杀。

何冰娇顽抗不果

较早前在女单决战，西班牙猛女卡罗丽娜玛琳终于开斋 ，她经两局激战以23比21、21比12拿下寻求卫冕的中国新一代“金花”何冰娇，喜迎个人在今年度国际赛的首个冠军。

目前世界排名跌至第5位的卡罗丽娜玛琳遇世界排名第7的何冰娇顽抗，她在首局经两度加点才艰辛胜出。次局，两人在前半段形成拉锯战，卡罗丽娜玛琳以12比11领先后越战越勇，最终以多9分的优势笑到最后。