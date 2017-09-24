杜苏芮台风造成潮湿 导致大雨侵袭北部州属 北马新闻

（槟城24日讯）一整个星期潮湿，加上从越南吹来的杜苏芮（Doksuri）台风，导致我国北部州属于9月15日遭大雨侵袭，引发严重水灾。

根据大马气象局发布的报告指出，目前我国仍然受到西南季候风及薄弱的夏季半球季候风影响，而该季候风即将结束。杜苏芮台风造成风流及湿度聚集在北部州属，包括吉打、槟城、玻璃市及霹雳，导致北马于9月15日发生暴雨事件。

多个北马地区中，吉打浮罗交怡在9月平均雨量为351.1毫米，接下来是339毫米雨量的槟城峇六拜及288.2毫米雨量的北海。另外，在9月15日降雨量最高的地区是槟城北赖，降雨量高达387.4毫米，也突破了在1995年9月17日最高每日降雨量的323.2毫米。

报告指出，杜苏芮是于9月12日在位于菲律宾群岛东部的西太平洋暖池的热点聚集。台风在9月10日开始为弱热带低气压，随后12日成为热带风暴。

直到9月14日，杜苏芮的力量随着台风而升级，最大风速为每小时200公里，因此杜苏芮台风在9月15日袭击越南，而隔天台风向西北移动，最后变弱及消失。