代退赛者 首次参与 健美达人格斗赛不治 国际新闻

（新加坡24日讯）健美达人代替沈祥龙，格斗赛闹出人命！

新加坡周六晚首次主办“亚洲格斗冠军赛”，世界健美健身会会长代替退赛的前“新加坡偶像”沈祥龙，与网络艺人林宜傧较量，岂料第二圈忽然倒地不起，送院后不治。

“亚洲格斗冠军赛”在滨海湾金沙会展中心，主办方原本邀请沈祥龙（34岁）和林宜傧在擂台上演一场“明星格斗”。然而，这场对决却在赛前一天出现变数，由于主办方提供的保险金额不足，基于安全和潜在风险考量，主办方周五宣布沈祥龙将退赛，并由世界健美运动协会（新加坡）主席帕迪替代出赛，这也是帕迪第一次参与泰拳赛。

帕迪和林宜傧周六晚要在两圈中分出胜负，每圈限时两分钟。网上视频画面显示，比赛开始后，双方各自出拳，拳拳到肉，双方的头部各挨几记重拳，而在第一圈结束前，帕迪似乎居于暂时地位。进入第二圈时，两人开始露出疲态，两人一来一往，林宜傧一度失去平衡跌坐台上，但他很快站起来继续比赛，并好几次挥拳击中帕迪头部。第二圈进行一分多钟后，林宜傧把对手推倒在地，帕迪当下还能站起来，但起身后有些站不稳。

裁判员之后宣布林宜傧获胜，正当他绕场一圈庆祝时，帕迪则回到擂台角落，此时的他，双眼注视地板，但人看起来还是清醒的。

几名工作人员当时围绕着他，递水给他喝，尝试按摩让他身体放松，没想到帕迪这时双脚一软，整个人瘫软坐下，工作人员见状，连忙把他扶起来。

原本捧着金牌腰带绕场庆祝的林宜傧，发现对手有状况后，也停止庆祝，站在一旁。

根据一名在场职员的观察，帕迪在第一圈占优势，但在第二圈被林宜傧打中几拳。

“我们不清楚为什么他会输……赛后他失去意识，被带到后台，我看到他躺在担架上，有医护人员进行急救。”

帕迪之后紧急送往中央医院，周六晚9时宣告不治。

主办方周日凌晨发表文告宣布上述消息，并表示正向院方了解帕迪的死因，也透露择日将召开记者会或再发文告。

家人：死者不是拳击手

死者是健美达人，但不是拳击手，家人不解他为何会参赛。

据了解，死者在三五个月前才开始练拳。

死者表哥罗杰（45岁）告诉《海峡时报》：“全家人非常震惊，也感到困惑。他是健美达人和健身顾问，不是合格的拳击手，我们不知道他是怎么被批准参赛。”

死者参赛的几天前，曾向哥哥申诉身体不适，不打算参赛。

讨论后获家属祝福 另一场拳赛续进行

健美运动协会协办周日晚的另一场拳击赛，原本取消以示对死者的尊重，但家属要求继续进行。

昨晚举行的“亚洲格斗冠军赛”，是“亚洲健身与健康展览”活动旗下的重点项目，为期两天的活动上，还有健康讲座、健身活动等让公众参与。

此外，周日晚也将举行另一场拳击赛，同样是活动的重点赛事，而这个比赛是由帕迪的世界健美运动协会（新加坡）协办。

意外周六晚发生后，主办方原本宣布取消周日晚的比赛，以示对死者的尊重。

健美运动协会今早又通过社交媒体平台指出，比赛将如期举行，“与家属讨论后，加上他们的祝福，他的家人要求比赛继续进行，确保能完成帕迪的遗愿。”