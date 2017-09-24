直视性感女性犯戒？ 极端犹太教徒遮眼搭飞机 国际新闻

（纽约24日综合电）国外分享网站Reddit近日流传一张照片，数名年轻的极端正统犹太教徒搭乘飞机时，全程都戴着眼罩，仿佛是为了维护自己的“宗教纯度”，以防自己看见穿着性感的女性。

署名“thenewyorkgod”的网民在Reddit网站分享的照片显示，这群犹太教徒抵达机场，排队等待入境检查时，还戴着眼罩。这数人“怪异”的举动不仅吸引了同行乘客好奇的目光，随后也成为媒体和社交网站上热议的话题。

有网民提及，其实早在2013年，Reddit网站就已流传一名极端正统派犹太教徒，将自己完全装入了一个巨大的透明塑料袋中搭飞机的照片。

祭司套塑料袋坐飞机

起初有网民表示，由于飞机上有女性乘客，鉴于极端正统派犹太教中有类似“男女授受不亲”的规定，为了不违反“戒律”，便想出奇招将自己装入一个封闭的大塑料袋中。

随后有新说法指出，他一身黑衣又戴着犹太小帽，或许是“柯恩”的血脉，也就是古代以色列祭司的后裔。

根据犹太教条，柯恩后裔不可与死者接触，以免损害高人一等的圣洁性；亲人的丧礼就不用说了，他们甚至连“飞越”墓地都不行。

不过，根据犹太教领导者最新的解释，如果用塑胶袋把自己包起来再搭乘飞机，则被容许飞越墓地。

后来，以色列航空公司面对越来越多乘客裹着塑胶袋登机，提出了新政策表示，“为了安全考量，不允许被塑胶袋覆盖的旅客搭乘。”但他们也提出具体的解决方法，包括避免飞过墓地上空，及事先告知乘客机上是否存放尸体。#