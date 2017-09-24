专家指朝鲜3.5级地震 是上次核试余震 国际新闻

（华盛顿24日综合电）禁止核试监察组织及其他专家表示，朝鲜核试场附近周六发生的3.5级浅层地震，很可能是朝鲜本月3日核试的一次余震。

全面禁止核试验条约组织（CTBTO）执行秘书泽博在推特表示，这次地震“不可能是人为，它类似朝鲜第六次核试后八分半钟的‘崩溃’事件”，他是指本月3日核试后的第二次震动。

泽博表示：“目前最可能的假设是，这是上一次事件的后果，上次事件强度很大，仍可能对一个断裂地带造成影响。”

中国地震台网最初推断地震由“疑爆”引起，但及后研究最新地震的声波数据后，中国地震局表示，相信周六的地震并非由新核试引发。

另外，韩联社引述韩国气象厅称，这次不可能是人为地震。韩国气象厅专家分析，地震波相关分析显示此次地震是自然现象，此次地震明显观测到在自然地震中出现的P波和S波。如果发生人为地震，通常会出现声波，但此次地震并未观测到声波。

中国10月起对朝鲜断油

另外，中国继冻结银行帐户后，又宣布将限制对朝鲜输送石油。

中国商务部周六宣布，即日起禁止向朝鲜出口凝析油和液化天然气，以及全面禁止从朝鲜进口纺织品。

此外，从下个月1日起，中国将限制向朝鲜出口精炼石油产品。

中国商务部表示，这是为执行联合国安全理事会决议，对涉及朝鲜进出口贸易的部分产品采取的管理措施。

据法新社报道，中国长期来是朝鲜最主要的盟友和外交保护国，但近来北京不断透漏对金正恩政府失望，而北京的立场对是否能成功经济制裁朝鲜为主要关键。