旧爱控堕胎抑郁暴瘦 薛之谦上工闪渣男 娱乐新闻

（北京24日讯）薛之谦日前宣布和前妻复合，不料扯出他和旧爱兼生意伙伴李雨桐的纠纷，包括劈腿、堕胎、索钱等等，女方公开13分钟的录音档，疑似他要求怀孕7个月的李雨桐堕胎，更加重他的渣男污名，不过女方闺蜜“湾湾”澄清，李雨桐是在胎儿约3个月时做手术，却也透露李雨桐曾因情伤严重抑郁，而薛之谦昨在风波后首度公开现身录影，情绪未受太大影响。

据湾湾的微博po文，李雨桐最瘦时身高165cm体重不到40kg，甚至曾接受脊椎注射治疗，李母怨道“我心里恨啊，女儿被一个男人弄成这样”。湾湾透露：“李雨桐说她刚怀孕的时候，薛之谦就和她一起帮这个小孩取名字叫薛让，因为是谦让的意思，和他名字有呼应。如果他们有第二个小孩了，就叫薛礼，谐音李字，而且是有礼貌的意思。发生了那些事情，后来得知他在节目中说自己未来的孩子要叫薛让，只觉得一阵反胃。”

至于薛之谦昨现身录制《明日之子》直播节目，现场保全升级，薛之谦休息室外一直有两名保镳看守，他出场时走廊全部净空。开场时听到粉丝大喊薛之谦，他微笑向粉丝们招手，录制过程中，他不时与杨幂、华晨宇耳语交流，谈笑风生，似乎并未受到风波太大影响。不过，比赛一结束，他未如照惯例接受赛后联访，提前搭车离场。#（取自台湾苹果日报）