大彩推出5令吉新彩票 每期7份100万大奖 北马新闻

（槟城23日讯） 大彩推出售价5令吉的新彩票，每期有7份100万令吉的大奖供赢取。幸运儿甚至有机会驾走一辆马赛地豪华轿车。

泛马大彩有限公司北马区经理洪彩凤今日推介礼上说，售价3令吉的旧款彩票每期共印制及兜售700万张，而当中只有一张彩票可赢取头奖300万令吉。至于新款彩票同样印制及兜售700万张，但赢大奖的几率大大增加，从原本只有1张会中大奖的几率，增加至7张。新彩票有7份大奖，每份100万令吉奖金。

“除了7份大奖外，10万令吉奖金的二奖及1万令吉奖金的三奖也增加至7份，同时有机会赢取7辆迈威轿车。”

她指出，新彩票制度与旧款彩票制度不一样，之前民众只是对照彩票前面的号码。而新款彩票，除了可对照整组号码，也可分开对号码，即前面一组号码和后面一组号码，都有机会中奖。

有机会驾走马赛地

她也表示，新款彩票也增加即刮即赢环节，即彩票内拥有九宫格，每个格子里都有个号码，只要九宫格内都是指定号码，那么那人就可赢走马赛地豪华轿车。

她举例，这期的指定号码为7号，只要九宫格内都是7号，那么就可赢取马赛地轿车。如果9宫格内只有8个7号，那么也能赢走一辆本田思域轿车。

她补充，新款彩票将会每3个月开彩一次，这期的开彩日期为12月17日。