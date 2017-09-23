移民局将和各单位合作 解决槟机场拥挤问题 北马新闻

（槟城23日讯）移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里表示，为了解决槟城国际机场入境处游客量拥挤的问题，当局将和机场各单位合作，尽量让12个出入境柜台全部运作，以消化大量游客。

他于周六在槟城国际机场与相关单位开会后向媒体表示，槟城国际机场目前已达到700万名游客的吞吐量，除了入境槟城的游客之外，也包括过境及转机的游客，同时移民局官员仍需要处理一些试图非法入境的人士。

他指，目前该批柜台可运作的最佳状况是9至10个柜台，但为了应付庞大的工作量，有关当局将和机场各单位合作，尽可能让机场内的12个柜台全力运作。

禁参与同性派对单位入境

针对日前闹得沸沸扬扬的同性派对事件，慕斯达法阿里声明，移民局已接获警方提供的名单，严禁任何个人或主办单位入境参与9月30日在吉隆坡举行的同性派对。他强调，这些人将会在海关柜台就被禁止入境。

他表示，有关禁令就如同移民局禁止欠下高等教育贷款（PTPTN）的国民出国一样，是在和其他部门合作下做出的决定。

捕约1.4万非法外劳及雇主

慕斯达法阿里也透露，自从外劳漂白计划6月31日结束后，有关当局自7月1日至今已逮捕约1万4000人，其中包括320名雇主，同时其中100名雇主已被带上法庭。他警告，尚未帮非法外劳登记的雇主，一旦被逮捕将可能被冻结财产及户头，因此劝告雇主尽快登记。

他表示，当局年初至今已逮捕3万8880名非法外劳。有关当局预估这次的漂白计划将有40万至50万非法外劳前来登记，但结果却只有16万人登记，因此当局将全力追捕尚未登记的非法外劳。

“自首的非法外劳将轻判400令吉罚款便可被遣返，否则将被严厉对付。”