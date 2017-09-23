黄家业：收集治水不利证据 拟针对槟水灾起诉政府 北马新闻

(槟城23日讯)槟州前进党主席拿督黄家业说，该党目前正在收集联邦及槟州政府治水不利的证据，最迟会在今年杪起诉联邦及州政府，要求政府承担人民的灾害损失，要对人民负责任。

他今天在该党署理主席李宝光、副主席峇拉卡斯、王松富及陈志铨陪同下，针对有关槟州连续发生严重水灾一事，召开记者会提出3大导致槟州大水灾的原因。

他指出，这次槟州的水灾导致两人死亡，而州政府却是推卸责任，没有方案解决水灾课题。

他说，依据国家救灾手册，只要州属有两个县或以上水灾，以州秘书为首的救灾委员会就得成立，单位包括消拯队、警察、医院、圣约翰救伤队、志愿巡逻队等，但直到现在并没有该委员会成立及发言。

他表示，每次水灾受影响都是比南利路及南美河，而向来会淹水的槟州国际机场在这次没有受到影响，这是因为机场在3年前开始提升蓄水池至100年使用量，并在年初完成第一阶段工程，接下来陆续还有工程。

质疑槟治水计划

他说，柑仔园区州议员佳日星在2012年提及双溪槟榔治水工程完成后不会淹水，但过去5年了，他质疑是否已解决该问题？

他直言，早前槟州政府动用4000万令吉来提升爪夷河，但该处的水灾问题没有解决，也没有进行保养。

他表示，近来的大水灾有10个受灾地区，但槟州首长林冠英却选择性探访2个灾区，而该灾区可说是华裔选票最多的地点。

他补充，造成水灾的因素也包括了山坡发展及填海计划，而雨水无法被土壤吸取下就会从山上留下，填海计划则也因石头及洋灰阻碍，导致雨水无法顺畅排除大海山坡与河流开发及填海。

他认为，这次的水灾影响到许多住户，比南利路，天德园大道及爪夷，因此他接下来会继续收集有关水灾资料，并在该党律师主任的讨论下，预计最迟年尾会提控中央或州政府，要求政府负责任及承担人民的所有灾后损失。