2男图运毒进泰国落网 警起2625元毒品 北马新闻

威中警方成功阻止2人运毒进入泰国，图为起获的毒品和嫌犯的物件。（警方提供照片）

警方突击马章武莫橡胶园内一鸡寮，起获市价885令吉毒品。（警方提供照片）

警方在池塘搜获4辆摩托车骨架及1个零件。（警方提供照片）

（大山脚23日讯）威中警方在防范罪案巡逻中逮捕2名拥毒男子，揭发2人企图偷运市价2625令吉的毒品进入泰国。

威中警区主任聂罗斯助理总监周六发文告指出，警方在周五（22日）晚的一项防范罪案巡逻中，于11时30许在武吉丁雅集裕园截获一辆可疑轿车，并在车内起获一包5仔（Erimin）及一包疑为雅巴（Yaba）的毒品，而警方随后也根据嫌犯供词，在阿尔玛安宁园一酒店房间起获2包冰毒。

他说，2名嫌犯分别是1名本地华裔（29岁，来自霹雳甘文丁）拥8项毒品案记录；另1嫌犯则是35岁的泰国男子，兩人皆对安非他命呈阳性反应。

“初步调查，2名嫌犯企图从我国偷运上述毒品进入泰国，此案起获的毒品市价约2625令吉。”

警方援引1952年危险毒品法令第39A(2)条文及15(1)(a)条文调查此案。

橡胶园鸡寮起885元毒品

另一方面，威中警方周五也在马章武莫武吉茶一橡胶园内的鸡寮，起获市价约885令吉的毒品。

警方根据情报周五傍晚6时30分突击该鸡寮，惟2名坐在鸡寮内的可疑巫裔男子一见警方即逃去无踪，当局继而在鸡寮内起获5包海洛因，此案在危险毒品法令第39(B)条文下调查。

起4摩托车骨架捕1男

此外，一名19岁巫裔男子偷窃摩托车，在一间东炎饮食店内肢解零件变卖，摩托车骨架则弃入食店后方的池塘。

该名男子周六（23日）凌晨零时30许遭威中警方逮捕归案。

威中警区主任聂罗斯助理总监发文告指出，警方于上述时间在诗布朗再也西鸽花园逮捕该名嫌犯，而嫌犯在接受盘问时也招认罪行。

警方随后根据嫌犯供词，在该东炎饮食店后方池塘起获4辆摩托车骨架，其中2辆有报失记录，以及1个摩托车零件。

此案在刑事法典第379A(1)条文（偷窃摩托车辆）下调查。