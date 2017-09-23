交房兼发分层地契 佳日星：桂花城计划全马首个 北马新闻

SANDILANDS FORESHORE房屋计划动土礼，左起拿督罗斯里、林峰成行政议员、拿督阿都玛力行政议员、槟第一副首长拿督拉昔、拿督斯里方炎华、槟首长林冠英、曹观友行政议员、佳日星行政议员及丹斯里陈国平。

拿督斯里方炎华向林冠英等讲解槟城SANDILANDS FORESHORE房屋发展计划。

槟首长林冠英主持SANDILANDS FORESHORE房屋计划动土礼。

（槟城23日讯）槟州房屋委员会主席佳日星透露，峇都加湾桂花城计划将是大马历史上首个在建成后移交房屋时，同时发出分层地契的房屋发展计划。

他说，桂花城房屋计划建筑工程已完成99.8%，因此分层地契预料将于今年杪即发出。

他指出，槟州政府已推行17项可负担房屋计划，兴建2万7230单位的房屋，而在这17项房屋计划中，4项计划已接近完成。

他补充，除了桂花城房屋计划，另3项已开始动工的房屋计划，威北甘榜爪哇的计划已完成83%、槟岛西南区公巴计划完成58%及东北县齐来耶路计划也完成45%。

他是于周六在槟城SANDILANDS FORESHORE房屋计划动土礼上，致词中如此指出。

槟州首席部长林冠英受邀为上述房屋发展计划主持动土礼，出席嘉宾尚包括槟州第一副首席部长拿督拉昔、槟州行政议员曹观友、林峰成、阿都玛力、槟州发展机构总经理拿督罗斯里、槟州中华总商会执行顾问丹斯里陈国平、彭家兰哥打区州议员刘敬亿及丹绒区国会议员黄伟益等。

林冠英：得标条件 移交150中廉价屋单位

首长林冠英透露，槟州发展机构是通过要求提呈建议招标方式，以共同发展八条路网寮面积4.23英亩的地段，而槟州批准TANJUNG VILLA发展有限公司得标，该公司单单土地的标价为3600万令吉，以及另一条件为它必须移交150单位中廉价屋单位予槟州政府，以及这些单位也须获提供停车位。

他说，此外，有关发展商也必须兴建3间神庙，以作为在该地区已被拆除神庙的新庙，并且它也必须提升道路及推展美化环境的工作。

他感到欣慰，TANJUNG VILLA发展有限公司为一间承诺提高人民生活素质的产业发展公司，该公司也承担发展计划地段上木屋居民的赔偿，这包括支付暂时租住房屋的屋租及重新安顿居民。

他续透露，SANDILANDS FORESHORE房屋计划是分作2个部分，第一个部分是兴建一栋拥有合共482单位可负担房屋的建筑物，其中402单位为售价30万、面积900平方尺的单位，以及80单位为售价20万令吉，面积800平方尺的单位，第二部分则是兴建一栋拥有320单位中廉价房屋的建筑物，这些单位的面积为700平方尺，售价7万2500令吉。

方炎华：耗时3年完工 开辟2出入新道路

大华集团属下子公司TANJUNG VILLA发展有限公司执行董事拿督斯里方炎华指出，在动土后，估计SANDILANDS FORESHORE房屋计划将在3年完工。

他说，原有的出入道路将保留，但有关道路将获得提升，而且在上述计划中，也将开辟2条出入的新道路。

他指出，SANDILANDS FORESHORE房屋计划的建筑物，也将是绿化的建筑物。

他续透露，在原有地段上，只有2间神庙，但计划中，有关地段将会兴建3间新的神庙。

他强调，SANDILANDS FORESHORE房屋计划的所有单位，包括可负担房屋单位，都将由槟州政府进行分配。

“大华集团是于1982年创立，目前集团正在推展多项房屋计划，而这些计划的建筑工程经已进行，这些计划主要分布在威北及威中，这些计划总发展价值合共为12亿令吉。”