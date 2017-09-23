林冠英：槟只获3亿治水拨款 要再纳阿比丁证明17亿去向 北马新闻

（大山脚23日讯）槟州首席部长林冠英表示，槟州政府至今只拿到中央3亿令吉的治水拨款，他要槟州巫统主席拿督斯里再纳阿比丁拿出证据，证明中央政府过去拨给槟州的治水拨款有20亿令吉。

他说，再纳阿比丁指中央政府曾经拨出20亿治水拨款给槟州是不正确的，若其余的17亿令吉没有像一马资金般消失或“沉入水里”，中央及再纳阿比丁都应该拿出证据，而非只是做出宣布，没有实际行动。

“根据水利灌溉局数据，槟州也只获得3亿令吉拨款，比槟州政府自2008年以来拨出的4亿500万令吉治水拨款还要少。”

他是在周六在柔府山森林保护区主持“森林浴”活动后，向媒体发表谈话。

根据The Malaysian Insight网站上一项言论指出，槟州是时候由巫裔首长领导，针对此言论，林冠英受询及行动党是否做好准备让路予巫裔领袖掌管槟州时表示，这是有人在尝试玩弄种族课题，如同他们指华裔有意成为首相，可实际上不曾有任何一方说过这番话。

他说，人们不该陷入分裂种族的圈套，长期以来也没有非巫裔或非穆斯林声称要当首相，认为这些言论是在玩弄种族情绪。希望联盟也向来有委任巫裔领袖，最重要的是挑出最好的人选。

“就像行动党一直以来都支持拿督斯里安华，当他无法上阵时，希望联盟自会商讨候选人，他们也肯定会有巫裔人选。”

耗资进行各项整修工程

林冠英在“森林浴”活动上致词时说，IOI Oleochemical Industries Berhad在今年二月拨出了1万3000令吉，修复柔府山646级阶梯走道。此外，槟州森林局也耗资1万9344令吉装置了扶手、清洗阶梯走道及标签树名。整修工程于今年8月28日展开，9月18日完工。

他相信，柔府山将会成为另一个爬山爱好者的新去处，同时也会要求县属修建通往阶梯的走道，以免雨后泥泞四处，对爬山者造成不便。

威省市政局主席拿督罗查理建议森林局，日后可在森林保护区内安排向导，以便到访者更有兴趣欣赏美景之余，安全也受照顾。

他说，透过“森林浴”活动，民众可体验到贴近大自然的感受。

出席者尚有槟州第一副首长拿督莫哈末拉昔、章瑛行政议员、武吉丁雅州议员王敬文、威省市政局秘书罗斯哈妮、市议员陈宗兴、方美铼、王育璇、安努亚等。