放生龙虾进入英伦海峡 海涛法师信徒遭罚巨款 国际新闻

（伦敦23日综合电）英国媒体报导，两名住在伦敦的佛教徒2年前为了欢迎海涛法师访英，竟放生大量外来螃蟹和龙虾进入英伦海峡，而被法院判罚近1万5000英镑（约8万5000令吉）。

英国《每日电讯报》周五报导指出，来自伦敦的30岁李智雄及33岁李妮于2015年，为了庆祝海涛法师来访，特地安排3艘载了约一千名信徒的渔船，将600多只螃蟹与龙虾放生至英伦海峡。

当地渔民捕捉到这些外来物种后，才让此事曝光。相关人员调查发现，李妮先在当地一间超市买了361只美国龙虾及350只美国珍宝蟹，却谎称不知道它们是外来物种。英国海洋管理组织后来花上数千英镑善后、花钱请渔夫帮忙抓回那批获放生的甲壳类动物，但目前只捞回约1半，且部分龙虾已交配“抱卵”，对生态影响难以评估。报导同时指出，若当时两人先预先订购本土物种，也会导致渔民短期内大量捕捉，而丧失了“放生”行善的本意。

报导指出，李智雄任职地产经纪，李妮则是银行家，两人在法院上坦承将非本土物种放归野外的控罪，被判罚款及赔偿近1万5000英镑。