首相夫人：未来数年 大马女性角色更吃重 北马新闻

（双溪大年23日讯）首相夫人拿汀斯里罗斯玛指出，大马女性不但已逐渐在各领域上大展拳脚，未来数年将扮演更吃重角色。

她表示，大马女性逐渐抬头，也可与男性公平竞争，这对促进国家发展是有利无弊的。

“国内大专女大学生的人数目前已占据65％，在市场总人力资源方面也占了52%，我们深信女性的能力还可提升，因此在未来数年可再扮演更多决策性的角色。”

她是于周六上午在吉打马莫马拉工艺大学礼堂，为“女大学生爱国座谈会”主持开幕仪式上这么表示，出席者包括吉打大臣拿督斯里阿末巴沙、首相署部长拿督斯里南茜苏古里、拿督莎比莉娜、拿督达朱丁及拿督达祖3位行政议员等，这项座谈会吸引来自马拉工艺大学，北方大学及槟城理科大学约1500女大学生参与。

“在过去1年，大马女性已证明她们的领导能力，不论在教育、政治、经济及国际商业舞台，大马女性已证明她们的才华，远比其它国家妇女表现得更为突出。”

“21世纪是新科技工艺资讯爆炸时代，大马女性也不可落人后，她们一定要掌握机会充分学习，努力向这一方面进军，为自己的前途打好基础。”

吉大臣：女性证明独特领导力

大臣阿末巴沙表示，推动摇篮的手可以推动整个世界，这是铁一般的事实，不论是在中央或吉打州，女性确实已证明了她们独特的领导能力。

“举例吉打州法律司一职，目前是由女性出任，同时也有2名女性出任吉打州行政议员及掌管重要职位，除此也在其它政府机构担任重要角色。”他说，州政府将继续提拔更多的女性出任要职，让她们的才华进一步获得展现。