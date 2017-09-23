瓜帅也怨英联赛杯：夺冠没多赞

继曼联主帅穆里尼奥之后，曼市主帅瓜迪奥拉也抨击英联赛杯。他说，如果没有联赛杯，英超会更好。

瓜帅周五表示：“如果能赢得一座联赛杯固然好，但你要因此浪费很多时间精力。”

“难以想象，你要去和托尼·普利斯的西布朗肉搏90分钟(联赛杯)，然后坐三四个小时的大巴回来，准备三天后打水晶宫(英超)，再过三天，你去打顿涅茨克矿工(欧冠)，然后再过三四天，做客史丹坦福桥(英超)。”

“对教练来说这太浪费精力了，但我们之前已经知道了，因此我们也不是在抱怨，必须踢，那我们就踢。能赢得这座奖杯固然好，但人们也不会因为你赢得联赛杯给予太多的赞许。”

在曼市对西布朗的联赛杯中，瓜迪奥拉给了亚亚·托雷本赛季第一次首发机会，而他们最终依靠萨内的梅开二度以2比1获胜，不过在比赛中，他们伤愈不久的京多安遭遇了一次凶狠的铲断，再次进入了伤病名单。

此前穆里尼奥也有类似的言论：“如果没有这项赛事（联赛杯）的话，英国足球会不会在欧冠中表现更好？我想是有这个可能性的，因为如果不用参加联赛杯，你就将获得更多一些的休息，球员们会有更多的精入投入到欧战当中。”